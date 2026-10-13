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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Pro langą pažvelgusi Liuda nustėro – tapo skaudžios nelaimės liudininke: „Ne tas žodis, aš ir šiandien dar drebu“

2026-10-13 21:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-13 21:10
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Naktį Kėdainių rajone užsiliepsnojus vidury miškų stovinčiam namui, žuvo du vyriškiai, dar du gyventojai – brolis ir sesuo išsigelbėjo. Pasiekti gaisravietę buvo sudėtinga ir ugniagesiams, ir medikams, mat keliukai kaip reikiant pažliugę. Tad gelbėtojų techniką vietiniai traukė traktoriais.

Naktį Kėdainių rajone užsiliepsnojus vidury miškų stovinčiam namui, žuvo du vyriškiai, dar du gyventojai – brolis ir sesuo išsigelbėjo. Pasiekti gaisravietę buvo sudėtinga ir ugniagesiams, ir medikams, mat keliukai kaip reikiant pažliugę. Tad gelbėtojų techniką vietiniai traukė traktoriais.

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Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.

„Gal kokią 22:10 val. išgirdau, kad spragsi kažkas, galvoju fejerverkai. Iš pradžių keletas tų garsiukų, paskui garsyn, garsyn... Atsikėliau, pažiūrėjau per langą – visas dangus nušvitęs“, – prisiminė gyventoja Liuda.

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Senolė sako, buvo jau prisnūdusi, kai išgirdo įtartinus garsus. Pabudusi suprato, kad pleška vidury miško stovinti kaimynų sodyba. Moteris siaubingai išsigando. 

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(4 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Gaisras vienkiemyje pasiglemžė dvi gyvybes, išsigelbėję dvyniai neteko tėvo

„Ne tas žodis, aš ir šiandien dar drebu – taigi pažinojau gerai...“ – sakė Liuda.

Gaisras kilo vienkiemyje Ivaniškių kaime, Kėdainių rajone. Anot moters, ugnis akimirksniu prarijo medinuką, iš jo teliko nuodėgulių krūva. Pasak kaimynų, čia gyveno keturiese, aštuntą dešimtį bebaigiantis senolis su dviem suaugusiais vaikais – dukra ir sūnumi – 55-erių metų dvyniais. Ir dukros sugyventinis. Šeima esą nevengė ir taurelės. Tiesa, ar buvo girtaujama ir prieš gaisrą – nežinia...

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Neįgalus senolis ir žuvo vietoje

Ėmus siautėti liepsnoms, dvyniai spėjo išbėgti iš namo, o judviejų tėvas ir 57-erių moters sugyventinis žuvo liepsnose. Jų kūnus ugniagesiai surado tik užgesinę medinuką.

„Tas pusžentis žuvo, ir tas senelis, jis ligonis buvo, tai gal net nevaikščiojo...“ – minėjo Liuda.

Pasiekti gaisravietę ir ugniagesiams, ir medikams kilo iššūkių, visi keliukai, vedantys iki vienkiemyje įsikūrusių gyventojų, pažliugę – sunkiasvorė gelbėtojų technika smego ir buksavo, ją gyventojai traukė traktoriais.

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„Bandė čia važiuoti, kažkur užklimpo, tai anūkas su traktoriumi ištraukė“, – pasakojo Liuda.

Gaisro tyrėjai dar aiškinasi nelaimės priežastis, bet labiausiai tikėtinos dvi versijos – neatsargus rūkymas lovoje ar elektros instaliacijos gedimas. Namuose dūmų detektoriaus nebuvo.

Ugniagesių duomenimis, šiemet liepsnos pasiglemžė jau 59 žmonių gyvybes, pernai per tą patį laikotarpį žuvusiųjų buvo kiek mažiau – 52.

Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.

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