Izraelyje – sprogimas per moksleivių ekskursiją: žuvo berniukas, dar 19 žmonių sužeisti

Kaip pranešė Izraelio žiniasklaida, sprogimas, kaip manoma, įvyko detonavus anksčiau nesprogusiai bombai.
„Nuoširdžiai užjaučiu berniuko, žuvusio per sprogimą ekskursijos netoli šiaurinės sienos metu, šeimą ir linkiu visiems sužeistiesiems greitai ir visiškai pasveikti“, – socialiniame tinkle „X“ rašė I. Katzas, pridurdamas, kad incidentas tiriamas.
Izraelio greitosios pagalbos tarnyba „Magen David Adom“ pirmadienio popietę pranešė, kad aštuoniems žmonėms, patyrusiems sunkių ir vidutinio sunkumo sužalojimų, pagalba buvo suteikta įvykio vietoje.
Kelios Izraelio žiniasklaidos priemonės pranešė, kad nukentėjo šioje vietovėje į žygį išėję moksleiviai ir mokytojai.
Izraelio kariuomenė nurodė, kad incidento aplinkybės tiriamos, ir pridūrė, jog įvykio vietoje pagalbą teikia kariai, o į ją išsiųsti karinių oro pajėgų sraigtasparniai.
Kol kas nežinoma, iš kur galėjo būti likęs nesprogęs sprogmuo. Taip pat neaišku, ar tai galėtų būti, pavyzdžiui, karo su „Hezbollah“ liekana.
Praėjus dienai po 2023 m. spalio 7 d. „Hamas“ surengtų žudynių Izraelyje, „Hezbollah“ kovotojai iš Pietų Libano pradėjo leisti raketas, daugiausia į Izraelio šiaurę.
„Hezbollah“ vadovybė šias atakas teisino parama „Hamas“. Izraelio kariuomenė atsakė oro smūgiais ir sausumos operacijomis kaimyninėje šalyje.
Nors tarp Izraelio ir Irano remiamos „Hezbollah“ oficialiai galioja paliaubos, konfliktas tęsiasi.
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