VTEK nepradės tyrimo dėl galimai nedeklaruotų Lauros Matjošaitytės ir VMI vadovo ryšių

Tokį sprendimą komisija priėmė įvertinusi anksčiau surinktą papildomą informaciją dėl viešojoje erdvėje pasirodžiusių teiginių apie galimus abiejų asmenų ryšius.
Kaip teigė VTEK pirmininkė Jolanta Bernotaitė, komisija, išnagrinėjusi gautus pranešimus ir papildomai surinktus duomenis, nenustatė aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą pradėti tyrimą.
Pasak jos, komisija sulaukė ne vieno pranešimo dėl galimai nedeklaruotų ryšių, todėl papildomai rinko informaciją ir kreipėsi į vieną iš pareiškėjų, prašydama patikslinti pateiktas prielaidas bei abejones.
„Gavus visus duomenis, juos apibendrinus, VTEK nerado pagrindo ir nėra duomenų, kurie leistų pradėti tyrimą“, – Eltai sakė J. Bernotaitė.
VTEK pirmininkė taip pat pažymėjo, kad renkant papildomą informaciją į L. Matjošaitytę ir M. Endrijaitį tiesiogiai kreiptasi nebuvo. Pasak jos, asmenų paaiškinimų paprastai prašoma jau pradėjus tyrimą, o šiuo atveju aplinkybes komisija aiškinosi kitais būdais.
ELTA primena, kad į VTEK dėl to kreipėsi komunikacijos specialistas Karolis Žukauskas. Jis socialiniame tinkle „Facebook“ skelbė, kad L. Matjošaitytė ir M. Endrijaitis esą yra pora bei gyvena kartu, tačiau šių ryšių nėra deklaravę.
Spalio pradžioje komisija nusprendė surinkti papildomą informaciją ir tik tuomet spręsti, ar yra pagrindas pradėti tyrimą.
Kaip anksčiau skelbė naujienų portalas „Delfi“, VMI viršininkas viešojoje erdvėje pasirodžiusią informaciją neigė.
VMI pateiktame atsakyme nurodyta, kad M. Endrijaitis L. Matjošaitytę pažįsta kaip viešą asmenį, su kuriuo yra tekę epizodiškai susidurti vykdant tarnybines pareigas ar oficialiuose renginiuose. Institucija tikino, kad jo privačių interesų deklaracijoje nėra klaidų.
Pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą, deklaruojantys asmenys privalo nurodyti duomenis apie sutuoktinį, sugyventinį ar partnerį, kai taikomi įstatyme nustatyti reikalavimai.
M. Endrijaitis VMI vadovo pareigas pradėjo eiti liepą. Tuo metu advokatė L. Matjošaitytė yra VRK ir Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) tarybos narė.
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