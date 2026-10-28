Seimo komitetas ketina nepritarti „Sodros“ biudžetui: iškėlė sąlygą

„Planuojame grąžinti „Sodros“ biudžetą ministerijai“, – komiteto posėdyje sakė jo pirmininkas, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ frakcijos narys Tomas Tomilinas.
Kiek vėliau jis BNS patikslino, kad lapkričio 11 dieną vyks formalus komiteto posėdis, kuriame projektas bus grąžinamas iniciatoriams tobulinti.
„Koalicinėje taryboje ne kartą kėlėme klausimą dėl tos vadinamos vaiko priežiūros išmokos ir jos sulyginimo su buvusia alga 100 procentų, tai buvo tokios labai prieštaringos informacijos ir, kaip suprantu, šitame biudžete dabar tos išmokos nuo liepos 1 dienos (2027 metų – BNS) nėra, nes anksčiau nėra galimybės jos įvesti“, – posėdyje sakė T. Tomilinas.
„Kai kurių projektų trūksta ir tų pagrindinių būtent koalicinės tarybos sąlygų, kad mes nuo kitų metų galėtume demografinę priemonę paleisti, nes tikrai matome ir iš šitų pristatytų skaičių, kad pinigų yra, bet vaikų nėra“, – pridūrė politikas.
Socialinės apsaugos ir darbo viceministras Tadas Vinokuras teigė, kad būtina pataisyti „Sodros“ biudžeto projektą, kad vaiko priežiūros išmokos didėtų nuo kitų metų liepos, tačiau, anot jo, kol kas pinigų tam nėra numatyta.
„Vaiko priežiūros išmokų pakeitimai nebuvo numatyti kitais metais, jie buvo pirma planuojami nuo 2028 metų sausio, bet pasikeitus politinėms diskusijoms ir išryškinus poreikį tuos pakeitimus matyti jau kitais metais, mes norime šitą būtent eilutę „Sodros“ biudžete matyti. Dėl to pataisymas biudžeto yra būtinas“, – posėdyje sakė viceministras.
„Jeigu Finansų ministerija mato galimybes tuos pinigus suteikti, tai tikrai mes esame pasiruošę įgyvendinti vaiko priežiūros išmokų pakeitimus nuo kitų metų liepos mėnesio“, – pridūrė jis.
Anot T. Tomilino, komitetas tikisi sulaukti „gerų žinių iš Vyriausybės“.
„Biudžetas ir finansai turi būti vertinami platesniame kontekste, bet aš neabejoju, kad sprendimas bus priimtas“, – jam atsakė viceministras.
BNS rašė, kad valdančiosios koalicijos partneriams kritikuojant planus vaiko priežiūros išmokas didinti tik nuo 2028 metų, premjeras Mindaugas Sinkevičius praėjusią savaitę teigė, kad grįžtama prie sprendimo jas kelti nuo kitų metų liepos.
Vaiko priežiūros išmokų didinimas buvo viena iš demokratų sąlygų prisidedant prie valdančiosios koalicijos.
Kaip rašė BNS, numatoma, kad „Sodros“ biudžeto pajamos, palyginti su laukiamu šių metų rezultatu, turėtų mažėti 4,5 proc. iki 11,286 mlrd. eurų, o išlaidos – augti 11,3 proc. iki 9,845 mlrd. eurų.
Skaičiuojama, kad ligos socialinio draudimo išlaidos kitąmet sieks 685 mln. eurų – 7,3 proc. (45 mln. eurų) daugiau nei 2026 metais, motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokos – 523,7 mln. eurų, arba 6,8 proc. (33,3 mln. eurų) daugiau, nedarbo draudimo – 612,1 mln. eurų – 3,6 proc. (21,4 mln. eurų) daugiau, o vidutinė nedarbo išmoka padidės 6,7 proc. iki 635 eurų.