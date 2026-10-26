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Minimalios pareiginės algos nuo 2027 metų: bręsta naujas siūlymas, kam didėtų dar labiau

2026-10-26 16:35 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-26 16:35
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Atsižvelgiant į kitais metais augančią minimaliąją mėnesinę algą (MMA) ir didinamus biudžetinių įstaigų darbuotojų algas, siūloma daliai valstybės tarnautojų padidinti minimalius pareiginės algos koeficientus.

Pinigai (nuotr. Žygimanto Gedvilos / ELTA)
GALERIJA (5)

Atsižvelgiant į kitais metais augančią minimaliąją mėnesinę algą (MMA) ir didinamus biudžetinių įstaigų darbuotojų algas, siūloma daliai valstybės tarnautojų padidinti minimalius pareiginės algos koeficientus.

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Tai numatančias Valstybės tarnybos įstatymo pataisas Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto (VVSK) vardu įregistravo šio komiteto pirmininkas Jaroslawas Narkiewiczius.

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(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pinigai

Siūlo padidinti minimalius pareiginės algos koeficientus: pokytis paliestų per 600 valstybės tarnautojų

Minimalius pareiginės algos koeficientus siūloma nustatyti taip, kad būtų išlaikytas nuoseklus jų didėjimas pagal pareigybių hierarchiją: vyresniojo specialisto – 0,85, vyriausiojo specialisto – 0,90. 

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Kaip nurodoma dokumento aiškinamajame rašte, priėmus įstatymo pataisas, minimali valstybės tarnautojo specialisto pareiginė alga (apie 1 tūkst. 438 eurai) būtų didesnė už 1,1 MMA (1 tūkst. 369,50 euro), t. y. už ribą, kuri taikoma biudžetinių įstaigų darbuotojams, išskyrus darbininkus.

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Jei Seimas pritartų, minimali pareiginė alga, pavyzdžiui, vyriausiojo specialisto, savivaldybės mero patarėjo padidėtų 234 eurais, vyresniojo specialisto, Seimo nario, ministro padėjėjų –197 eurais, prezidento, Seimo pirmininko, ministro pirmininko, ministrų atstovų spaudai – 180 eurų. Teismo administracijos sekretoriaus, teismo posėdžių sekretoriaus minimali pareiginė alga didėtų 161 eurais.

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Pritarus projektui, anot VVSK narių, valstybės tarnautojams būtų sudarytos sąlygos mokėti teisingą, jų kvalifikaciją ir atsakomybę atitinkantį darbo užmokestį. Įstatymo pakeitimus parengę parlamentarai siekia, kad valstybės tarnautojų minimalios pareiginės algos neatsiliktų nuo panašios kvalifikacijos ir atsakomybės biudžetinių įstaigų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, minimalių pareiginių algų.

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Beje, aukščiausių pareigybių grupių minimalūs pareiginės algos koeficientai nekeičiami. 

Skaičiuojama, kad valstybės tarnautojų minimaliems pareiginės algos koeficientams padidinti reikės apie 773 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšų per metus. Šis pokytis palietų apie 626 valstybės tarnautojus.

Siūloma, kad naujas reguliavimas įsigaliotų nuo kitų metų. 

indeliai.lt

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