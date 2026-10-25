Seimo nariai šiemet išleido apie 2 mln. eurų parlamentinių lėšų: pirmauja šis „aušrietis“

Nuo sausio iki rugsėjo mėnesio pabaigos tam išleista 1 mln. 939 tūkst. 459 eurai, tai yra 233 tūkst. eurų daugiau nei pernai už tą patį laikotarpį.
Šiemet maksimaliai vienas Seimo narys per devynis mėnesius šiam tikslui galėjo skirti 18,18 tūkst. eurų.
„Aušriečiui“ Tomui Domarkui pavyko panaudoti maksimalią sumą. Didžiąją jos dalį – 16 tūkst. eurų – politikas skyrė transporto priemonės eksploatavimui, techniniam aptarnavimui, nuomai ir remontui.
Tik keliolika ar keliomis dešimtimis eurų nuo jo atsiliko demokratas Tomas Tomilinas, Mišriai Seimo narių grupei priklausantis Ignas Vėgėlė, socialdemokratas Tadas Prajara, konservatorius Audrius Petrošius, liberalas Ričardas Juška.
Po daugiau nei 17 tūkst. eurų parlamentinei veiklai išleido beveik trečdalis Seimo narių, kitų išlaidos buvo mažesnės.
Seimo pirmininkas Juozas Olekas parlamentinei veiklai skyrė 2650 eurų, daugiau kaip pusę šios sumos sudarė renginio dalyvių maitinimo paslaugos.
Tarp Seimo narių, einančių ir ministrų pareigas, daugiausia – 18 tūkst. eurų – išleido vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Didžiąją šių išlaidų dalį – 12,5 tūkst. eurų – sudarė su transportu susijusios išlaidos. Už 900 eurų jis dar pirko telefonų, už 800 eurų – suvenyrų.
Ką pirko ministrai?
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas panaudojo per 15 tūkst. eurų, sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis – 16,5 tūkst. eurų, žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika – 10,3 tūkst., švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė – beveik 16 tūkst., socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė – 1280 eurų, teisingumo ministrė Rita Tamašunienė – 9016 eurų, energetikos ministras Lukas Savickas – 13 tūkst. eurų.
Tradiciškai brangiausiai atsieina Seimo narių transportas – automobilių nuoma, kuras, draudimas, remontas. Šioms reikmėms didelė dalis politikų skiria apie pusę ir daugiau parlamentinei veiklai skirtų lėšų.
Per devynis mėnesius daugiausia lėšų transportui išleido konservatorius Arūnas Valinskas (beveik 13,5 tūkst. eurų), socialdemokratas Darius Razmislevičius (13,3 tūkst. eurų), liberalas Audrius Petrošius (13 tūkst. eurų).
Kita populiari išlaidų kategorija – suvenyrai. „Valstietis“ Valius Ąžuolas jų įsigijo už 9,5 tūkst. eurų, demokratė Agnė Jakavičiūtė-Miliauskienė – 8 tūkst. eurų, Mišriai Seimo narių grupei priklausantis Vitalijus Šeršniovas – beveik 8 tūkst. eurų.
Liberalui Simonui Kairiui per 7 tūkst. eurų kainavo Seimo nario biuro patalpų nuoma ir aptarnavimas. Socialdemokratės Indrė Kižienė ir Lilija Vaitiekūnė po 5 tūkst. eurų mokėjo už viešosios informacijos rengėjų paslaugas.
Pirko gėles, organizavo ekskursijas
Beveik dvi dešimtys parlamentarų nuo 20 iki 3 tūkst. eurų skyrė kvalifikacijai tobulinti, keletas apmokėjo teisinės pagalbos paslaugas, liberalė Viktorija Čmilytė-Nielsen 5 tūkst. eurų mokėjo už vizitinių kortelių ir kitos informacijos pagaminimą, demokratas Dainius Varnas už šias paslaugas – 4,6 tūkst. eurų. Demokratas Domas Griškevičius už 2,2 tūkst. spausdino ir platino Seimo nario ataskaitą.
Už parlamentinei veiklai skirtas lėšas Seimo nariai taip pat pirko gėlių, knygų, organizavo ekskursijas į parlamentą.
Tradiciškai parlamentinei veiklai skirtomis lėšomis nesinaudojo konservatorės Gintarė Skaistė bei Ingrida Šimonytė. Jų frakcijos kolega Raimondas Kuodis neišleido nė 25 eurų.
Seimo nariai praėjusiais metais parlamentinei veiklai išleido per 2,5 mln. eurų, ši suma daugiau kaip pusę milijono eurų viršijo užpernykščias išlaidas.
Seimo nariams kas mėnesį skiriama 0,8 vidutinio mėnesio darbo užmokesčio (VMDU) dydžio suma išlaidoms, susijusioms su jų parlamentine veikla. Didėjant vidutiniam atlyginimui, parlamentarams priklausanti suma taip pat auga.
Kam šie pinigai gali būti skiriami ir kaip už juos atsiskaitoma, nustato Seimo valdybos patvirtintas aprašas.
Jame numatyta, kad iš minėtų lėšų Seimo nariai gali sumokėti už biuro, kompiuterinės technikos nuomą, ryšio paslaugas, transportą, degalus, automobilio eksploataciją, draudimą, suvenyrus, gėles, spaudą, knygas, kanceliarines prekes, viešosios informacijos rengėjų paslaugas ir panašiai.
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