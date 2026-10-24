Seime – iniciatyva labiau pritaikyti paštomatus neįgaliesiems, senjorams, žemaūgiams

Seimas šią savaitę pradėjo svarstyti Pašto įstatymo pataisas, kuriomis taip pat norima įmones įpareigoti informuoti siuntų gavėjus, jeigu negalima siuntų pristatyti pagal jų pageidavimus, bei leisti pasirinkti kitą prieinamą atsiėmimo vietą arba kitą pristatymo būdą.
Kaip pristatydamas pataisas sakė jų iniciatorius Darius Razmislevičius, pokyčiai būtų svarbūs neįgaliesiems, žemo ūgio, vyresnio amžiaus žmonėms, taip pat esant specifinėmis gyvenimo aplinkybėms.
„Pavyzdžiui, laikinas koks nors gyvenimo etapas, tarkime, mama besilaukianti paskutiniais mėnesiais, irgi gal negali labai aukštai iškelti rankų. Galėtų pasinaudoti šia galimybe. Mes suteikime galimybę pačiam žmogui tą padaryti ir įsivertinti situaciją, ar jisai gali pasiekti, ar negali“, – teigė pataisos autorius.
Seimo narys pabrėžė, kad jau yra reikalaujama, kad neįgaliesiems būtų privažiavimas prie paštomatų.
Pasak jo, pataisoms įgyvendinti didelių pastangų nereikėtų – įmonės turėtų sudaryti sąlygą „uždėti varnelę“, kad siuntą kurjeris įdėtų į tam tikrą, o ne į bet kokią dėžutę.
„Kai asmuo apsiperka internetu, kai jis pasirenka, kad jo siunta būtų pristatoma į paštomatą, jam atsirastų galimybė uždėti varnelę – pasirinkti, kad pardavėjas informuotų kurjerį ir būtent jo siunta keliautų į patogų skyrelį, kad jis, pavyzdžiui, sėdėdamas neįgaliojo vežimėlyje galėtų patogiai ją pasiekti – kad siunta nebūtų įdėta, pavyzdžiui, į aukštai esantį skyrelį“, – kalbėjo D. Razmislevičius.
Konservatorė Giedrė Balčytytė pripažindama, kad tai „jautri ir svarbi problema“, sakė pritarianti Seimo Teisės departamento išvadai, kad siūloma tvarka nepadėtų pasiekti laukiamų rezultatų.
„Elektroninės prekybos prekiautojai neturi tokios funkcijos, kad pirkėjai galėtų pasirinkti – jie niekaip negalėtų perduoti (kliento pageidavimų – BNS) siuntų pristatymo bendrovėms. Tokią pareigą reikia tuomet įvesti... Bet, kaip žinome, daugybė prekybininkų yra ne Lietuvoje“, – teigė parlamentarė.
„Iš esmės problema liks neišspręsta, apgausime vartotojus, jie tikėsis, kad galės gauti tose žemesnėse dėžutėse“, – pridūrė G. Balčytytė.
D. Razmislevičiaus žiniomis, jau dabar dalyje e. parduotuvių yra galimybė palikti kurjeriui žinutę.
„Žmogus gyvena daugiabutyje ir įrašo durų kodą tam, kad kurjeris galėtų gauti tą informaciją, pasinaudoti ja ir pristatyti siuntą į namus. Lygiai ta pačia praktika galima vadovautis ir čia – jeigu yra galimybė perduoti informaciją kurjeriui apie durų kodą, kodėl būtų negalima perduoti informacijos, kad ši siunta būtų įdėta į atitinkamą dėžutę. Čia yra informacinių technologijų sprendimas“, – pažymėjo pataisos autorius.
Mišriai Seimo narių grupei priklausantis Viktoras Fiodorovas mano, kad pats verslas galėtų nuspręsti, kokiu būdu specifinių poreikių turintis klientas išreikštų valią dėl dėžučių pasirinkimo.
Tuo metu liberalas Eugenijus Gentvilas apgailestavo, kad pataisomis siekiama palengvinti gyvenimą mažai žmonių grupei – tik tiems, kurie naudojasi paštomatais.
„Žmogus su neįgaliojo vežimėliu įvažiavęs į laiptinę nepasieks viršutinės pašto dėžutės, jis tiesiog nepasieks jos, kaip ir gal paties paštomato. Žmogus įvažiavęs su vežimėliu į liftą gali nepasiekti viršutinės padalos. Žmogus atvažiavęs į parduotuvę garantuotai nepasieks daugelio prekių“, – kalbėjo E. Gentvilas.
„Galbūt reikėtų pasitikėti rinka, kuri nori, kad nupirktų prekę ar gautų paslaugą“, – pridūrė jis.
Toliau Seimas tokias pataisas svarstys gruodžio 17 dieną, jeigu jas bus įvertinę komitetai.
Verslas: kai kas jau veikia
Siuntų įmonės sako ieškančios galimybių, kurios leistų procesą padaryti kuo patogesnį žmonėms – atnaujins informacines technologijas, o Seimo iniciatyvoms įgyvendinti norėtų daugiau laiko.
Estijos valstybinės logistikos ir technologijų grupės „Omniva“ atstovė Liepa Žvaliauskaitė BNS teigė, kad Seime svarstomą idėją įmonė remia, tik nori daugiau laiko pokyčius įgyvendinti.
„Iš esmės palaikome šį siekį, kad visiems būtų prieinamos pašto paslaugos, bet svarbu, kad verslui irgi būtų pakankamai laiko prisitaikyti“, – tvirtino ji.
L. Žvaliauskaitė pranešė, kad svarstoma galimybė ateityje leisti klientams programėlėje pasirinkti siuntos paštomate vietą – į aukštesnę ar žemesnę dėžutę.
„Bet dabar, deja, tų techninių galimybių neturime, nes informaciją (apie siuntos pristatymą – BNS) gauname iš siuntėjo, tai gavėjo kontaktiniai duomenys ir siuntą talpiname pagal jos dydį ir koks skyrelis yra laisvas“, – aiškino „Omnivos“ atstovė.
L. Žvaliauskaitė, be kita ko, pabrėžė dideles programėlės galimybes – jeigu klientas būtų pažymėjęs pageidavimą dėl dėžučių, ši informacija išliktų ir kurjeriai pamatytų, kad tam žmogui reikia siuntas įdėti į tam tikras dėžutes.
Tačiau ji pripažino, kad egzistuoja žmogiškasis faktorius – kurjerių klaidos, kliento pageidaujamoje vietoje tuščių dėžučių gali nebebūti.
„Mes svarstome, kaip išpildyti visą tą procesą, kad būtų galima užtikrinti kokybišką paslaugą ir kad nebūtų tiesiog pažymėta, bet iš esmės tas yra neįgyvendinama“, – teigė „Omnivos“ atstovė.
„DPD Lietuva“ komunikacijos vadovas Tomas Vaišvila atkreipė dėmesį, kad verslui iššūkių gali sukelti trys praktiniai jos įgyvendinimo aspektai: asmens duomenų apsauga, pasirengimo terminai ir siuntų srautų valdymas intensyviausiu laikotarpiu.
„Jeigu informaciją (apie dėžučių aukštį – BNS) rinktų siuntėjai, pavyzdžiui, elektroninės parduotuvės, tūkstančiams prekybininkų tektų diegti naujas informacines technologijas. Taip pat kiltų rizika, kad būtų renkami ir tvarkomi duomenys, galintys netiesiogiai atskleisti informaciją apie asmens sveikatą ar negalią“, – komentare BNS teigė T. Vaišvila.
Pasak jo, tokį pasirinkimą siuntos gavėjas turėtų nurodyti tiesiogiai siuntų pristatymo bendrovei kaip įprastą nustatymą, neteikdamas informacijos apie savo sveikatą ar negalią.
Be to, T. Vaišvilos teigimu, naujos tvarkos įsigaliojimas kitų metų lapkričio mėnesį netenkina, nes sutampa su pasirengimu intensyviausiam metų laikotarpiui – artėjant Kalėdų šventėms paštomatų apkrova smarkiai išauga, todėl tuo metu diegiami esminiai informacinių technologijų sistemų ar logistikos procesų pakeitimai galėtų padidinti veiklos sutrikimų ir siuntų vėlavimo riziką.
„Be to, nuolat laikyti tuščius ar rezervuotus skyrelius būtų sudėtinga, nes taip būtų ribojamos kitų gavėjų galimybės laiku atsiimti siuntas, ypač piko laikotarpiu“, – BNS nurodė jis.
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