Gyventojai, turintys ne miško paskirties žemės sklypus ir norintys gauti paramą sklype augančių medžių savaiminukų išsaugojimui bei įtraukimui į miško žemės apskaitą, gali kreiptis į Aplinkos projektų valdymo agentūrą (APVA).
Teikiama parama – tai unikali galimybė gyventojams tiesiogiai prisidėti prie Lietuvos miškingumo didinimo. Paramai iš viso skirta 4 mln. eurų Klimato kaitos programos lėšų. Kompensacijos dydis vienam pareiškėjui – 900 eurų (su PVM) už 1 hektarą. Šia parama iki šiol jau pasinaudojo 615 gyventojų, jiems išmokėta 1,3 mln. eurų. Įregistruota 1490 ha miško.
Dėl paramos gali kreiptis fiziniai asmenys, valdantys ne miško paskirties žemę, kurioje savaime sudygo medžiai savaiminukai. Pagal šiuo metu galiojantį Miškų įstatymą, jaunesniais nei 20 metų savaiminukais apaugusi žemė mišku gali būti pripažįstama ir įtraukiama į apskaitą tik žemės savininkui pageidaujant. Plotai, apaugę savaiminukais, kurių vidutinis amžius siekia 20 metų ar daugiau, pagal aplinkos ministro nustatytą tvarką apskaitomi kaip miškas.
Gyventojams, norintiems pasinaudoti parama, APVA paruošė atmintinę, kurioje nuosekliai pristatomi visi žingsniai, kuriuos turi atlikti žemės savininkai, norintys gauti paramos ir turimą ne miško žemės plotą paversti mišku. Atlikus atmintinėje nurodytus žingsnius, paraiškos APVIS svetainėje teikiamos APVAI.
Pastabas ir pasiūlymus dėl šio įsakymo projekto galima teikti Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS) iki gruodžio 2 d.