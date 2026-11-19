„Pastebime, kad šiais metais gyventojai aktyviai pildė prašymus paramai skirti. Palyginus su 2024 metais, paramą skyrusių gyventojų skaičius išaugo net 72,5 tūkst., o jų paramos gavėjams skirta suma padidėjo 8,1 mln. eurų“, – teigia VMI vadovas Martynas Endrijaitis.
Siekiant, kad kuo daugiau gyventojų pasinaudotų galimybe skirti dalį sumokėto GPM paramai, VMI 300 tūkst. gyventojų, tokia galimybe nesinaudojusių pastaruosius 5 metus, išsiuntė priminimus.
Daugiau nei 100 tūkst. gyventojų apie galimybę paremti paramos gavėjus buvo informuoti kartu su priminimais pateikti metinę gyventojo pajamų deklaraciją. Išsami gyventojų skirtos paramos statistika skelbiama VMI svetainėje.
Deja, bet šiais metais neįvykdyta apie 44 tūkst. gyventojų prašymų. Pagrindinės priežastys – laiku nepateiktos pajamų deklaracijos, neištaisytos jų klaidos, negautos pajamos arba teisės gauti GPM dalį neturintys paramos gavėjai.
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