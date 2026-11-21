Anot ministerijos, atlikus rizikingų atvejų vertinimą, pasitvirtino 78 proc. pirminių įtarimų. Dėl nustatytų aplinkybių 28 asmenims buvo panaikintas bedarbio statusas arba patikslintas jo galiojimo laikotarpis. „Sodra“ pagal gautą informaciją vertins išmokų mokėjimo teisėtumą ir, nustačiusi permokas, taikys jų susigrąžinimo procedūras.
Socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Aušra Putk pabrėžia, kad nedarbo socialinio draudimo išmokos skirtos darbo netekusiems žmonėms, kurie aktyviai ieško naujų įsidarbinimo galimybių. Todėl svarbu užtikrinti, kad valstybės parama būtų skiriama tik tiems, kurie turi teisę ją gauti, o socialinės apsaugos sistema būtų apsaugota nuo piktnaudžiavimo.
„Socialinė apsauga grindžiama solidarumo principu, todėl valstybės parama turi pasiekti tuos žmones, kuriems jos iš tikrųjų reikia. Institucijų bendradarbiavimas, duomenų analizė ir tarptautinis keitimasis informacija padeda nustatyti piktnaudžiavimo atvejus ir užtikrinti atsakingą viešųjų lėšų naudojimą. Ir toliau stiprinsime tarpinstitucinį bei tarptautinį bendradarbiavimą, kad socialinės apsaugos sistema būtų sąžininga, skaidri ir teisinga visiems“, – sako A. Putk.
Piktnaudžiavimo atvejai nustatyti Tarpinstitucinio bendradarbiavimo centro koordinuoto projekto metu, suvienijus Užimtumo tarnybos, Valstybinės darbo inspekcijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos, „Sodros“ ir Latvijos darbo inspekcijos pastangas.
SADM duomenimis, per šių metų sausio–spalio mėnesiais bedarbio statuso neteko 75,3 tūkst. asmenų, iš jų 22,5 tūkst. (30 proc.) – dėl pareigų pažeidimų. Pernai per tą patį laikotarpį atvejų dėl pažeidimų skaičius siekė 18,4 tūkst.
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