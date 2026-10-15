Lietuva – pirma ES pagal agentinio dirbtinio intelekto naudojimą

„Lietuvos lyderystė agentinio dirbtinio intelekto srityje rodo, kad mūsų organizacijos geba greitai perimti pažangiausias technologijas ir paversti jas praktiniais sprendimais. Turime išnaudoti šį potencialą, kad dirbtinis intelektas padėtų didinti darbo našumą, stiprinti įmonių konkurencingumą ir kurti didesnę pridėtinę vertę Lietuvos ekonomikai“, – pranešime teigė ministras Edvinas Grikšas.
Ministerijos ekonomistas Titas Budreika sako, kad, tyrimo duomenimis, tarp Lietuvos organizacijų, naudojančių „OpenAI“ verslo DI įrankius, agentinis DI sudaro 85 proc. visos sugeneruojamos veiklos.
„Tai rodo, kad Lietuvos organizacijos neapsiriboja technologijų testavimu, bet vis aktyviau integruoja jas į kasdienius darbo procesus“, – pranešime teigė T. Budreika.
Anot jo, per pastaruosius metus DI įrankius naudojančių Lietuvos įmonių dalis išaugo 2,5 karto – tai sparčiausias augimas tarp ES valstybių.
„OpenAI“ tyrime toliau rikiuojasi Kipras, Vengrija, Lenkija, Švedija, Suomija, Estija, Nyderlandai, Kroatija, Italija.
Tyrime analizuojama, kaip Europos įmonės pereina nuo įprasto DI naudojimo prie pažangių DI agentų, galinčių ne tik generuoti informaciją, bet ir atlikti užduotis, analizuoti duomenis bei padėti priimti sprendimus.
Ministerijos atlikta DI poveikio Lietuvos ekonomikai analizė parodė, kad priartėjus prie pirmaujančių Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) šalių lygio pagal inovatyvių skaitmeninių verslų plėtrą, Lietuvos bendrasis vidaus produktas (BVP) per dešimtmetį galėtų išaugti net 17 proc.