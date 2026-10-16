Italijos oro erdvėje – trikdžiai: paveikti skrydžiai

Dėl to nuo 6.00 val. ryto taikomos „eismo reguliavimo priemonės“. Tai reiškia, kad Italijos oro erdvėje aptarnaujama mažiau orlaivių. Tarnyba kol kas atmetė programišių atakos ar diversijos galimybę.
Pasakė, ar sutrikimus galėjo paveikti „piktavališki veiksmai“
Paveikti tiek Italijoje kylantys ir besileidžiantys orlaiviai, tiek šalį praskrendantys lėktuvai.
Išsamiau apie sutrikimų priežastis tarnyba neinformavo.
Tačiau pranešime pabrėžiama: „Atmetama galimybė, kad sutrikimus sukėlė piktavališki veiksmai.“
ENAV yra atsakinga už oro eismo stebėjimą, kontrolę ir saugumo užtikrinimą Italijos oro erdvėje, kurioje veikia tokie dideli oro uostai kaip Romos ir Milano. Per metus tarnyba aptarnauja apie du milijonus skrydžių.
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