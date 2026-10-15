JAV užsimojo perimti milijardus įšaldyto Rusijos turto: Europa atsakė griežtai

Apie tai, remdamasis šaltiniais, praneša „Financial Times“.
Idėją atšaldyti dalį ES šalyse įšaldyto Rusijos turto S. Witkoffas ir J. Kushneris praėjusią savaitę Majamyje vykusiose derybose aptarė su Ukrainos, Jungtinės Karalystės, Prancūzijos, Vokietijos, Europos Sąjungos ir NATO atstovais.
JAV derybininkai pristatė kelis galimus Rusijos turto atšaldymo mechanizmus, įskaitant jo perkėlimą į naują specialų finansinį instrumentą, kurį prižiūrėtų Jungtinės Valstijos.
Iniciatyva nustebino Europą ir Kyjivą
„Europos delegatai atmetė pasiūlymą, pareiškę, kad ši iniciatyva nustebino Europos sostines ir Kyjivą bei sukėlė klausimų dėl Vašingtono požiūrio į spaudimą Maskvai, siekiant priversti ją nutraukti karą prieš Ukrainą“, – rašo leidinys.
Vienas JAV administracijos atstovas leidiniui teigė, kad įšaldyto Rusijos turto panaudojimas buvo aptariamas kaip visapusiško taikos susitarimo dalis, tačiau lėšų atšaldymo mechanizmai ir sprendimai, kaip jos būtų panaudotos, vis dar svarstomi.
2022 metais, reaguodamos į Vladimiro Putino pradėtą karą prieš Ukrainą, Vakarų šalys įšaldė apie 260 mlrd. eurų vertės Rusijos valstybinio turto. Didžioji jo dalis saugoma Europos Sąjungoje.
Įšaldytas Rusijos turtas tapo viena pagrindinių Vakarų sąjungininkių diskusijų temų, svarstant, kaip finansuoti Ukrainos gynybą ir atstatymą bei užtikrinti, kad Rusija patirtų finansines savo pradėto karo pasekmes.
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