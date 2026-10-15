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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

JAV pagrasino Ukrainai: štai kas lauks, jei nesiliaus smūgiuoti Rusijai

2026-10-15 08:26 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-15 08:26
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Pirmadienį, spalio 12 d., Jungtinės Valstijos pagrasino Ukrainai nutraukti žvalgybos duomenų teikimą, jei Ukrainos kariuomenė surengs naujų smūgių Rusijos energetikos objektams.

Pirmadienį, spalio 12 d., Jungtinės Valstijos pagrasino Ukrainai nutraukti žvalgybos duomenų teikimą, jei Ukrainos kariuomenė surengs naujų smūgių Rusijos energetikos objektams.

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Apie tai pranešė „The Washington Post“.

Su šiuo klausimu susipažinusio šaltinio teigimu, pirmadienį JAV grasino nutraukti žvalgybos duomenų teikimą Ukrainai.

JAV žvalgybos atstovai perspėjo Ukrainos ambasadą Vašingtone, kad, Ukrainai tęsiant smūgius Rusijos energetikos objektams, Jungtinės Valstijos nedelsdamos nutrauks bet kokį dalijimąsi žvalgybos duomenimis.

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Šaltinio teigimu, JAV dalijimasis žvalgybos duomenimis nebuvo nutrauktas, bent jau ne visiškai, tačiau grėsmė išlieka.

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„Perspėjimų buvo tiek daug, kad skambučio sulaukė kiekvienas, kurio pavardė skambėjo ukrainietiškai“, – pažymėjo šaltinis.

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Pasak jo, į Kyjivą pataikiusio tipo raketos anksčiau sugebėdavo išvengti išankstinio perspėjimo sistemų, tačiau pastaruoju metu taip nebebuvo.

(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Zelenskis patvirtino, kad Ukraina sulaukė grasinimų

V. Zelenskis antradienį interviu radijo stočiai NPR patvirtino, kad Ukrainos kariuomenė sulaukė perspėjimų ir grasinimų dėl dalijimosi žvalgybos duomenimis, tačiau šie grasinimai kol kas nebuvo įgyvendinti.

D. Trumpas antradienį žurnalistams taip pat pareiškė, kad dalijimasis žvalgybos duomenimis tęsiasi.

Europos Komisija savo ruožtu pareiškė nematanti jokių požymių, kad JAV ir Ukrainos dalijimasis žvalgybos duomenimis būtų nutrūkęs.

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nereikėjo susidėt su tuščiagalviais amer
nereikėjo susidėt su tuščiagalviais amer
2026-10-15 08:38
dabar Europa palikta "ant ledo"...
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ruskiai visiškoj šiknoj
ruskiai visiškoj šiknoj
2026-10-15 08:36
jeigu reiklingas užtarėjas-jankis
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šaunuolis Zelenskis,pagarba
šaunuolis Zelenskis,pagarba
2026-10-15 08:41
„Mums jau gana“: Zelenskis atšaukė draudimą smogti Rusijos naftos gamykloms
Ukraina atnaujina smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Draudimas rengti tokias atakas panaikintas kilus problemų dėl žvalgybos duomenų ir sutrikus „Starlink“ ryšiui per masines Rusijos atakas. Apie tai praneša „RBK-Ukraina“, remdamasi Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio interviu leidiniui „Financial Times“. „Draudimas (smogti naftos perdirbimo gamykloms) panaikintas. Mums jau gana“, – pareiškė V. Zelenskis.

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