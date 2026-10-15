JAV pagrasino Ukrainai: štai kas lauks, jei nesiliaus smūgiuoti Rusijai

Apie tai pranešė „The Washington Post“.
Su šiuo klausimu susipažinusio šaltinio teigimu, pirmadienį JAV grasino nutraukti žvalgybos duomenų teikimą Ukrainai.
JAV žvalgybos atstovai perspėjo Ukrainos ambasadą Vašingtone, kad, Ukrainai tęsiant smūgius Rusijos energetikos objektams, Jungtinės Valstijos nedelsdamos nutrauks bet kokį dalijimąsi žvalgybos duomenimis.
Šaltinio teigimu, JAV dalijimasis žvalgybos duomenimis nebuvo nutrauktas, bent jau ne visiškai, tačiau grėsmė išlieka.
„Perspėjimų buvo tiek daug, kad skambučio sulaukė kiekvienas, kurio pavardė skambėjo ukrainietiškai“, – pažymėjo šaltinis.
Pasak jo, į Kyjivą pataikiusio tipo raketos anksčiau sugebėdavo išvengti išankstinio perspėjimo sistemų, tačiau pastaruoju metu taip nebebuvo.
Zelenskis patvirtino, kad Ukraina sulaukė grasinimų
V. Zelenskis antradienį interviu radijo stočiai NPR patvirtino, kad Ukrainos kariuomenė sulaukė perspėjimų ir grasinimų dėl dalijimosi žvalgybos duomenimis, tačiau šie grasinimai kol kas nebuvo įgyvendinti.
D. Trumpas antradienį žurnalistams taip pat pareiškė, kad dalijimasis žvalgybos duomenimis tęsiasi.
Europos Komisija savo ruožtu pareiškė nematanti jokių požymių, kad JAV ir Ukrainos dalijimasis žvalgybos duomenimis būtų nutrūkęs.
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Ukraina atnaujina smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Draudimas rengti tokias atakas panaikintas kilus problemų dėl žvalgybos duomenų ir sutrikus „Starlink“ ryšiui per masines Rusijos atakas. Apie tai praneša „RBK-Ukraina“, remdamasi Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio interviu leidiniui „Financial Times“. „Draudimas (smogti naftos perdirbimo gamykloms) panaikintas. Mums jau gana“, – pareiškė V. Zelenskis.