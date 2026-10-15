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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas pribloškė pareiškimu: „Juos reikėtų sušaudyti“

2026-10-15 07:25 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-15 07:25
Pridėkite kaip šaltinį Google

JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį per rinkimų kampanijos mitingą Arizonoje pareiškė, kad asmenis, nutekinančius spaudai informaciją apie JAV karines operacijas, „reikėtų sušaudyti“.

Donaldas Trumpas EPA

JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį per rinkimų kampanijos mitingą Arizonoje pareiškė, kad asmenis, nutekinančius spaudai informaciją apie JAV karines operacijas, „reikėtų sušaudyti“.

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D. Trumpo pyktį sukėlė nenustatytas šaltinis, kuris esą žurnalistams atskleidė JAV smūgių Irano branduoliniams objektams laiką.

„Informaciją nutekinančius asmenis reikėtų sušaudyti“, – sakė D. Trumpas ir pridūrė, kad „senais laikais“ tokie asmenys būdavo sušaudomi.

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2025 m. birželį JAV pajėgos per operaciją „Midnight Hammer“ („Vidurnakčio kūjis“) bombardavo branduolinius objektus Natanze, Fordo ir Isfahane.

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D. Trumpas ne kartą teisino šiuos smūgius ir tebesitęsiantį karą su Iranu, teigdamas, kad negalima leisti Islamo Respublikai įgyti branduolinių ginklų.

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Iranas tvirtina, kad jo branduolinė programa skirta tik civiliniams tikslams, tačiau Jungtinės Valstijos, Izraelis ir kitos šalys šiuo teiginiu abejoja.

JAV vėl įsiplieskė diskusijos dėl mirties bausmės

Šie pareiškimai nuskambėjo JAV vėl įsiplieskus diskusijoms dėl mirties bausmės, Pentagonui planuojant įvykdyti pirmąją karinę egzekuciją per 65 metus.

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Gynybos sekretorius Pete'as Hegsethas taip pat nori, kad egzekucija būtų tiesiogiai transliuojama internetu. Šis pasiūlymas sulaukė plataus masto kritikos.

Numatoma, kad Nidaliui Hasanui, nuteistam už 2009 m. Teksaso valstijoje esančioje Fort Hudo karinėje bazėje surengtas masines žudynes, mirties bausmė bus įvykdyta gruodžio 3 d. toje pačioje bazėje.

Diskusijas taip pat pakurstė nesėkmingas mėginimas įvykdyti mirties bausmę Tenesio valstijoje, kur, pareigūnų teigimu, už žmogžudystę nuteista 50 metų Christa Pike išgyveno jai suleidus dvi pentobarbitalio dozes.

Ji turėjo tapti pirmąja moterimi per daugiau kaip 200 metų, kuriai šioje valstijoje įvykdyta mirties bausmė.

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