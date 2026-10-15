Trumpas ruošia dar vieną netikėtą žingsnį: svarsto švelninti sankcijas Rusijos „šešėliniam laivynui“

Apie tai praneša naujienų agentūra „Reuters“.
Tokio žingsnio tikslas – sumažinti rekordines aukštumas pasiekusius pasaulinius krovinių gabenimo jūra tarifus, trečiadienį pranešė vienas JAV pareigūnas.
Šios diskusijos vyksta praėjus vos kelioms dienoms po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas laikinai panaikino sankcijas rusiškam dyzelinui.
Pasak JAV pareigūno, šiuo metu svarstoma galimybė leisti anksčiau sankcionuotiems laivams gabenti „teisėtą naftą“. Kalbama apie naftą ir naftos produktus, kuriems netaikomos Vašingtono sankcijos, o ne apie rusišką ar iranietišką naftą, kuriai ir toliau galioja ribojamosios priemonės.
Pareigūnas pažymėjo, kad taip siekiama padidinti naftos ir naftos produktų eksportą iš Persijos įlankos regiono.
Svarsto galimybę sušvelninti sankcijas „šešėlinio laivyno“ laivams
Energetikos tyrimų bendrovės „Energy Aspects“ duomenimis, JAV energetikos sekretorius Chrisas Wrightas šią savaitę vaizdo kreipimesi į Pasaulinio naftos kongreso Rijade dalyvius pareiškė, kad administracija svarsto galimybę sušvelninti sankcijas „šešėlinio laivyno“ laivams.
Pasak jo, tai turėtų padėti sumažinti rekordines aukštumas pasiekusius krovinių gabenimo tarifus, dėl kurių sumažėjo amerikietiškos naftos paklausa.
Kalbos fragmentai buvo paskelbti socialiniuose tinkluose, tačiau „Reuters“ nepavyko gauti viso pasisakymo vaizdo įrašo ar jo stenogramos. JAV energetikos departamentas pranešė, kad ši medžiaga neprieinama.
JAV pareigūno teigimu, bendrovės, norinčios naudotis laivais, kuriems taikomos sankcijos, turės kreiptis dėl leidimo į JAV iždo departamentą.
JAV energetikos departamentas pabrėžė, kad bet koks sprendimas sušvelninti sankcijas „šešėliniam laivynui“ nepadės Rusijai gabenti naftos ar naftos produktų.
Aukštos naftos ir degalų kainos kelia politinę riziką D. Trumpui artėjant lapkričio 3 dieną vyksiantiems JAV Kongreso kadencijos vidurio rinkimams. Sankcijas rusiškam dyzelinui D. Trumpas panaikino iki balandžio 7 dienos.
Kaip jau skelbta, Europos Sąjunga ketina išplėsti savo karinę jūrų misiją Viduržemio jūroje, siekdama kovoti su Rusijos „šešėliniu laivynu“.
Tuo metu ES užsienio politikos vadovė Kaja Kallas perspėja apie Rusijos „šešėlinio laivyno“ keliamą naftos išsiliejimo grėsmę prie Europos krantų.
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