Trumpas prabilo apie popiežiaus kovą su vėžiu: „Tai rimtas dalykas“

„Tai rimtas dalykas. Vėžys visada yra rimtas dalykas, tačiau prognozė, regis, gera, – kalbėjo JAV prezidentas, turėdamas omenyje popiežiaus ligą. – Tiesiog noriu palinkėti jam viso ko geriausio: greičiau pasveik.“
Trumpo kritika popiežiui
D. Trumpas anksčiau ne kartą griežtai kritikavo pirmąjį iš JAV kilusį popiežių. Leonas XIV, kaip ir jo pirmtakas Pranciškus, ne kartą užstojo migrantus ir kritikavo griežtas JAV priemones prieš imigrantus. D. Trumpas pavadino pontifiką „silpnu“ kovos su nusikalstamumu srityje ir „siaubingu“ užsienio politikos klausimais.
D. Trumpas piktai reagavo ir į popiežiaus raginimus siekti taikos. Kalbėdamas apie Iraną, jis kaltino pontifiką palaikant šalį, „kuri nori turėti branduolinį ginklą“.
Popiežius savo ruožtu pareiškė nebijantis D. Trumpo.
Antradienio vakarą Vatikanas pranešė, kad popiežiui diagnozuotas plaučių vėžys. Per operaciją Iš jo plaučio pašalintas mazgelis buvo piktybinis. Po operacijos atliktas tyrimas patvirtino įtartą diagnozę – plaučių adenokarcinomą, pareiškė Šventasis Sostas. Siekiant užtikrinti, kad auglys būtų visiškai pašalintas, per 90 minučių trukusią operaciją Katalikų Bažnyčios vadovui buvo pašalinta dešiniojo plaučio apatinė skiltis.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.