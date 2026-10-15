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Po „Starlink“ ryšio sutrikimų Ukrainoje – Baltųjų rūmų pareiškimas

2026-10-15 07:58 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-15 07:58
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Baltieji rūmai pareiškė neturintys nieko bendra su palydovinio ryšio sistemos „Starlink“ veikimo apribojimais Ukrainoje ir pabrėžė, kad nekontroliuoja bendrovės „SpaceX“, rašo „Axios“.

Baltieji rūmai pareiškė neturintys nieko bendra su palydovinio ryšio sistemos „Starlink“ veikimo apribojimais Ukrainoje ir pabrėžė, kad nekontroliuoja bendrovės „SpaceX“, rašo „Axios“.

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Dviejų šaltinių teigimu, trečiadienį pagrindiniai Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio patarėjai susisiekė su kolegomis Baltuosiuose rūmuose ir pasiteiravo, ar buvo priimtas sprendimas sustabdyti „Starlink“ paslaugų teikimą ir ką būtų galima padaryti siekiant išspręsti susidariusią situaciją.

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Ukrainos pareigūnai su panašiais klausimais taip pat kreipėsi į CŽA ir Pentagoną.

Šaltinių teigimu, Baltųjų rūmų atstovai ukrainiečiams paaiškino, kad nekontroliuoja bendrovės „SpaceX“.

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Vienas aukšto rango JAV pareigūnas pabrėžė, kad Donaldo Trumpo administracija neturi nieko bendra su tariamais „Starlink“ paslaugų teikimo apribojimais.

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Vienas šaltinis nurodė, kad D. Trumpo administracija ketina susisiekti su „SpaceX“ ir išsiaiškinti, kas nutiko.

Socialiniame tinkle „X“ paskelbtame įraše „SpaceX“ vadovas Elonas Muskas netiesiogiai pakomentavo, kokia institucija galėtų būti atsakinga už šiuos apribojimus.

„Starshield“ sistemos priklauso JAV vyriausybei ir yra jos kontroliuojamos. Bet kokius ryšio greičio ar naudojimo apribojimus nustato JAV ginkluotosios pajėgos, o galiausiai – JAV prezidentas“, – rašė jis.

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E. Muskas pridūrė, kad „Starlink“ yra komercinė paslauga, priklausanti bendrovei „SpaceX“ ir jos kontroliuojama.

„Starlink“ naudojimas apsiriboja civiliniais arba gynybiniais tikslais ir negali būti skirtas puolamosioms karinėms operacijoms, nes tai būtų netinkama komercinei bendrovei“, – teigė jis.

(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Apribotas „Starlink“ veikimas Ukrainoje

Ukrainos kariškiai pranešė, kad spalio 14-osios naktį susidūrė su amerikietiškos palydovinio ryšio sistemos „Starlink“ karinės versijos, vadinamos „Starshield“, veikimo apribojimais.

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Ukrainos prezidentas V. Zelenskis pareiškė, kad JAV sprendimas apriboti „Starlink“ veikimą Ukrainoje buvo klaida, dėl kurios žus žmonės.

V. Zelenskis taip pat pranešė ketinantis su Jungtinės Karalystės ministru pirmininku Andy Burnhamu aptarti keitimąsi žvalgybos duomenimis ir galimybę naudotis „Starlink“ ryšiu.

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