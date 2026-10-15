Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

„Mums jau gana“: Zelenskis atšaukė draudimą smogti Rusijos naftos gamykloms

2026-10-15 07:51 / šaltinis: tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-15 07:51
Pridėkite kaip šaltinį Google

Ukraina atnaujina smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Draudimas rengti tokias atakas panaikintas kilus problemų dėl žvalgybos duomenų ir sutrikus „Starlink“ ryšiui per masines Rusijos atakas.

Ukraina atnaujina smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Draudimas rengti tokias atakas panaikintas kilus problemų dėl žvalgybos duomenų ir sutrikus „Starlink“ ryšiui per masines Rusijos atakas.

REKLAMA
2

Apie tai praneša „RBK-Ukraina“, remdamasi Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio interviu leidiniui „Financial Times“.

„Draudimas (smogti naftos perdirbimo gamykloms) panaikintas. Mums jau gana“, – pareiškė V. Zelenskis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak jo, Ukraina tris dienas nerengė smūgių Rusijos energetikos infrastruktūrai, siekdama atsižvelgti į Vašingtono pageidavimą. Tuo metu Rusija toliau atakavo Ukrainos energetikos objektus ir per pastarąją savaitę nužudė daugiau kaip 100 civilių gyventojų.

REKLAMA
REKLAMA

Nepaisant šios pertraukos, Ukrainos kariuomenė nebegavo amerikiečių perspėjimų apie balistinių raketų paleidimus. Visoje šalyje sulėtėjo „Starlink“ ryšys, o tai apsunkino karines operacijas fronte ir vidutinio nuotolio smūgius Rusijos kariniams objektams.

REKLAMA

V. Zelenskio teigimu, amerikiečiai tiesiogiai perspėjo Ukrainos kariškius, kad jei smūgiai energetikos infrastruktūrai nesiliaus, keitimasis žvalgybos duomenimis bus sustabdytas. Vėliau Kyjivui tai buvo pristatyta kaip techninis gedimas.

„Tai nebuvo techninė problema, tai buvo sąmoningas sprendimas“, – kalbėdamas apie „Starlink“ sutrikimus sakė prezidentas.

REKLAMA
REKLAMA

(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Sąlyga smūgiams sustabdyti – „Patriot“ raketos

V. Zelenskis neatmeta galimybės, kad Ukraina galėtų susilaikyti nuo smūgių Rusijos energetikos infrastruktūrai, net jei Rusija toliau rengtų atakas. Tačiau tik mainais į papildomas raketas oro gynybos sistemoms „Patriot“. Pasak jo, tai būtų minimalus reikalavimas.

Prezidentas papasakojo, kad į Ukrainos prašymą sustiprinti oro gynybą JAV atsakė apribodamos „Starlink“ veikimą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Financial Times“ vertinimu, dabartinė Kyjivo ir Vašingtono santykių krizė yra rimčiausia nuo 2025 metų vasario, kai D. Trumpas ir jo komanda viešai išbarė V. Zelenskį Ovaliajame kabinete.

Pagrindine įtampos priežastimi tapo Ukrainos smūgiai Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. D. Trumpas būtent su šiomis atakomis sieja dyzelino kainų augimą pasaulyje.

REKLAMA

Tuo pat metu JAV iždo departamentas atvėrė rinką rusiškam dyzelinui, o Ukraina šį susitarimą pavadino nesąžiningu.

Spalio 14-osios naktį Ukrainos dronuose įrengti „Starshield“ terminalai pradėjo palaikyti ryšį tik skrendant ne didesniu kaip 160 km/val. greičiu.

Tą pačią dieną Rusija surengė masinę ataką prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą, o V. Zelenskis tai pavadino precedento neturinčia Maskvos nepagarba Jungtinėms Valstijoms.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Rusai rado būdą apeiti draudimus: fronte vis dar naudoja „Starlink“ Nenaudoti senas 2
Po „Starlink“ ryšio sutrikimų Ukrainoje – Baltųjų rūmų pareiškimas
Volodymyras Zelenskis (EPA-ELTA nuotr.)
Karas Ukrainoje. Zelenskis negailėjo karčių žodžių Trumpui: „Dabar Putinas juokiasi“ (20)
Volodymyras Zelenskis (EPA-ELTA nuotr.)
Analitikai: tai atskleidė Ukrainos priklausomybę (1)
Volodymyras Zelenskis ir Donaldas Trumpas (Baltųjų rūmų nuotrauka)
Zelenskis neslėpė emocijų dėl Trumpo ir Putino susitarimo: „Jaučiuosi išduotas“

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų