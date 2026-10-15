„Mums jau gana“: Zelenskis atšaukė draudimą smogti Rusijos naftos gamykloms

Apie tai praneša „RBK-Ukraina“, remdamasi Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio interviu leidiniui „Financial Times“.
„Draudimas (smogti naftos perdirbimo gamykloms) panaikintas. Mums jau gana“, – pareiškė V. Zelenskis.
Pasak jo, Ukraina tris dienas nerengė smūgių Rusijos energetikos infrastruktūrai, siekdama atsižvelgti į Vašingtono pageidavimą. Tuo metu Rusija toliau atakavo Ukrainos energetikos objektus ir per pastarąją savaitę nužudė daugiau kaip 100 civilių gyventojų.
Nepaisant šios pertraukos, Ukrainos kariuomenė nebegavo amerikiečių perspėjimų apie balistinių raketų paleidimus. Visoje šalyje sulėtėjo „Starlink“ ryšys, o tai apsunkino karines operacijas fronte ir vidutinio nuotolio smūgius Rusijos kariniams objektams.
V. Zelenskio teigimu, amerikiečiai tiesiogiai perspėjo Ukrainos kariškius, kad jei smūgiai energetikos infrastruktūrai nesiliaus, keitimasis žvalgybos duomenimis bus sustabdytas. Vėliau Kyjivui tai buvo pristatyta kaip techninis gedimas.
„Tai nebuvo techninė problema, tai buvo sąmoningas sprendimas“, – kalbėdamas apie „Starlink“ sutrikimus sakė prezidentas.
Sąlyga smūgiams sustabdyti – „Patriot“ raketos
V. Zelenskis neatmeta galimybės, kad Ukraina galėtų susilaikyti nuo smūgių Rusijos energetikos infrastruktūrai, net jei Rusija toliau rengtų atakas. Tačiau tik mainais į papildomas raketas oro gynybos sistemoms „Patriot“. Pasak jo, tai būtų minimalus reikalavimas.
Prezidentas papasakojo, kad į Ukrainos prašymą sustiprinti oro gynybą JAV atsakė apribodamos „Starlink“ veikimą.
„Financial Times“ vertinimu, dabartinė Kyjivo ir Vašingtono santykių krizė yra rimčiausia nuo 2025 metų vasario, kai D. Trumpas ir jo komanda viešai išbarė V. Zelenskį Ovaliajame kabinete.
Pagrindine įtampos priežastimi tapo Ukrainos smūgiai Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. D. Trumpas būtent su šiomis atakomis sieja dyzelino kainų augimą pasaulyje.
Tuo pat metu JAV iždo departamentas atvėrė rinką rusiškam dyzelinui, o Ukraina šį susitarimą pavadino nesąžiningu.
Spalio 14-osios naktį Ukrainos dronuose įrengti „Starshield“ terminalai pradėjo palaikyti ryšį tik skrendant ne didesniu kaip 160 km/val. greičiu.
Tą pačią dieną Rusija surengė masinę ataką prieš Ukrainos energetikos infrastruktūrą, o V. Zelenskis tai pavadino precedento neturinčia Maskvos nepagarba Jungtinėms Valstijoms.
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