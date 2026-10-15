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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

„Tai prilygsta branduoliniam smūgiui“: Ukrainos kariuomenėje – kritinė situacija

2026-10-15 07:09 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-15 07:09
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Ukrainos gynybos pajėgų greitaeigiai dronai neteko ryšio po netikėtai įvestų „Starlink“ apribojimų. Kaip leidiniui „Politico“ pasakojo kariškiai, sutrikimai paveikė daugelį karinių operacijų.

Ukrainos gynybos pajėgų greitaeigiai dronai neteko ryšio po netikėtai įvestų „Starlink“ apribojimų. Kaip leidiniui „Politico“ pasakojo kariškiai, sutrikimai paveikė daugelį karinių operacijų.

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„Tai prilygsta branduoliniam smūgiui prieš mus. Visos operacijos sustabdytos. Daugeliui mūsų tai kainuos gyvybes“, – sakė vienas karininkas, vadovaujantis vidutinio nuotolio smogiamųjų bepiločių orlaivių padaliniui pietryčių Ukrainoje.

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Pasak jo, padalinys yra labai priklausomas nuo „Starlink“ sistemos, kuri naudojama „Hornet“ bepiločiams orlaiviams valdyti ir jų navigacijai užtikrinti. Šie dronai naudojami smūgiams į taikinius, esančius iki 150 kilometrų atstumu.

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Tačiau naktį jų veikimo ruože buvo staiga įvestas 100 km/val. greičio apribojimas. Su panašiais apribojimais susidūrė ir antžeminių robotizuotų sistemų bei nedidelių smogiamųjų dronų operatoriai.

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„Spalio 14-osios naktį bendrovė „SpaceX“, iš anksto neįspėjusi Ukrainos gynybos pajėgų, vienašališkai apribojo „Starshield“ terminalų veikimą jiems judant“, – žurnalistams Kyjive pareiškė Ukrainos gynybos ministerijos atstovas, kurį citavo leidinys.

Pasak jo, ryšio problemų kyla judant nuo 72 iki 161 km/val. greičiu, priklausomai nuo konkrečios transporto priemonės ir įrangos.

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Dėl šių apribojimų sutriko atakos prieš Rusijos logistikos objektus, o Ukrainos kariuomenė fronto linijoje liko su mažesne parama. Visų pirma buvo sustabdytos visos vidutinio nuotolio smogiamosios operacijos.

Tai apima smūgius į taikinius okupuotose Donecko srities teritorijose, Rostovo–Krymo magistralėje, einančioje per pietinius Ukrainos regionus, taip pat pačiame Kryme.

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„Negalime veiksmingai kariauti ir remti savo pėstininkų mūšio lauke. Negalime smogti Šiaurės Korėjos tiekiamoms reaktyvinėms salvinės ugnies sistemoms, sunkiosioms savaeigėms artilerijos sistemoms, esančioms giliai priešo užnugaryje, amunicijos sandėliams, vadavietėms ir kitiems taikiniams“, – leidiniui sakė vienas karininkų.

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Ukrainos kariškiai baiminasi, kad dėl sustabdytų smūgių priešas galės sustiprinti savo pozicijas, įskaitant Rusijos okupacinių pajėgų telkimą Kryme.

(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Ryšio problemų būta ir anksčiau

Straipsnio autoriai atkreipė dėmesį į klausimą, kurį Ukrainos kariuomenės vadai kelia jau kelerius metus: kiek šalies kariuomenės ryšys mūšio lauke gali būti priklausomas nuo amerikiečių bendrovės kontroliuojamos paslaugos?

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Vienas dronų pilotas pasakojo apie rimtus ryšio sutrikimus rugsėjo 11 ir 12 dienomis, taip pat apie naujus trikdžius rugsėjo 17-ąją.

Pasak jo, su panašiomis problemomis susidūrė kelių Ukrainos kariuomenės padalinių kariai. Jis taip pat tvirtino, kad Rusijos elektroninės kovos įranga vargu ar galėjo sukelti tokius ilgalaikius ir keliose fronto atkarpose vienu metu pasireiškusius ryšio sutrikimus.

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