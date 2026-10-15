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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Rusijos žurnalistui Latvijoje parodytos durys: „Buvome pernelyg kantrūs“

2026-10-15 08:55 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-15 08:55
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Latvijos ministras pirmininkas Andris Kulbergas pareiškė, kad į nepriklausomą Rusijos žurnalistiką „reikia žiūrėti itin atsargiai ir viską tikrinti tris kartus“.

Latvijos vėliava (nuotr. Dainiaus Labučio)

Latvijos ministras pirmininkas Andris Kulbergas pareiškė, kad į nepriklausomą Rusijos žurnalistiką „reikia žiūrėti itin atsargiai ir viską tikrinti tris kartus“.

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Taip jis reagavo į Latvijos valdžios institucijų sprendimą išsiųsti iš šalies Rusijos žurnalistą Leonidą Ragoziną.

„Mes (Latvija) buvome pernelyg kantrūs, pernelyg tolerantiški, kad taikstytumėmės su tokiu klaidinimu ir Rusijos agresijos teisinimu... Į nepriklausomą (Rusijos) žurnalistiką reikia žiūrėti itin atsargiai ir viską tikrinti tris kartus. Pagaliau (Latvijos) vyriausybė priėmė teisingą sprendimą, kuris turėjo būti priimtas jau seniai. Dėkoju Janiui Dombravai ir Baibai Bražei už jo įgyvendinimą“, – socialinių tinklų platformoje „X“ rašė A. Kulbergas.

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Apie Latvijos valdžios institucijų planus paskelbti L. Ragoziną nepageidaujamu asmeniu tapo žinoma spalio pradžioje. Spalio 13 d. jis gavo oficialų pranešimą, kad yra išsiunčiamas iš šalies.

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Sprendimas buvo priimtas remiantis „kompetentingų institucijų“ pateikta informacija

Pasak žurnalisto, pranešime nebuvo nurodyta „jokių konkrečių nusižengimų ar pareiškimų, dėl kurių buvo priimtas šis sprendimas“.

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Latvijos užsienio reikalų ministerija anksčiau nurodė, kad sprendimas buvo priimtas remiantis „kompetentingų institucijų“ pateikta informacija, pasikonsultavus su vidaus reikalų ministru ir ministru pirmininku.

L. Ragozinas mano, kad jo išsiuntimas yra politinis persekiojimas, kuriuo siekiama susidoroti su juo dėl žurnalistinės veiklos ir viešų pasisakymų.

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