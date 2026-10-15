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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Perspėjimas Europai: jei kris Ukraina, rusams – atviros durys

2026-10-15 19:47 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
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2026-10-15 19:47
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Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen perspėjo, kad jeigu kristų Ukraina, Rusijai būtų atvertos durys veržtis į kitas Europos valstybes, skelbia „Clash Report“.

Niūri prognozė po derybų: reikia ruoštis ilgam karui, Kremlius tiesiog tempia laiką (nuotr. kremlin.ru, facebook.com/zelenskyy.official) (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (27)

Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen perspėjo, kad jeigu kristų Ukraina, Rusijai būtų atvertos durys veržtis į kitas Europos valstybes, skelbia „Clash Report“.

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„Jei leisime Ukrainai žlugti, manau, kad atversime duris rusams įsiveržti į kitas Europos dalis“, – pareiškė ji.

M. Frederiksen pridūrė, kad Ukrainą reikia laikyti Europos gynybos linija.

„Jei tas domino nukris, manau, atsivers durys tolesniems išpuoliams“, – sako ji.

„Deja, Rusija nenori taikos su mumis. Todėl turime toliau stiprinti savo ginkluotę“, – priduria ji.

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FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Žiniasklaida: Ukrainoje baigėsi raketos „Patriot“ raketoms

Ukraina išnaudojo visas JAV gamybos oro gynybos sistemoms „Patriot“ skirtas perėmimo raketas, todėl tapo labiau pažeidžiama Rusijos balistinių raketų atakų, ketvirtadienį CNN sakė su situacija susipažinęs šaltinis.

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Ši itin rimta padėtis susiklostė vis aštrėjant viešam JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio konfliktui. Pastarosiomis dienomis Baltieji rūmai sudarė daug kritikos sulaukusį susitarimą dėl rusiško dyzelino importo ir vis labiau spaudė Ukrainą nutraukti smūgius Rusijos naftos infrastruktūrai.

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V. Zelenskis pareiškė pasijutęs išduotas dėl šio D. Trumpo susitarimo su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu ir galiausiai paskelbė, kad Ukraina toliau atakuos Rusijos naftos perdirbimo gamyklas.

Pastaruosius kelis mėnesius V. Zelenskis ne kartą perspėjo, kad Ukrainai senka „Patriot“ perėmimo raketų atsargos. Tai vienas iš nedaugelio gynybinių ginklų, galinčių numušti balistines raketas.

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Tačiau šios raketos yra brangios, o jų atsargos visame pasaulyje ribotos, nes kitos šalys jau sunaudojo didelę dalį savo turimų raketų arba siekia sustiprinti savo oro gynybos sistemas vykstant karui Irane.

Šaltinis CNN sakė, kad „beveik visos per paskutinę ataką paleistos balistinės raketos nebuvo perimtos dėl perėmimo raketų trūkumo“.

Per ataką, surengtą naktį į trečiadienį, Rusijos balistinės raketos smogė trims elektrinėms Kyjive ir energetikos infrastruktūrai Charkive. Tą dieną Kyjive žuvo keturi žmonės, dar 25 buvo sužeisti.

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Rugpjūčio viduryje CNN tapo pirmąja žiniasklaidos priemone, kuriai buvo suteikta galimybė iš arti apžiūrėti Ukrainos teritorijoje dislokuotą „Patriot“ sistemą. Tuo metu Ukrainos pareigūnai atskleidė, kad šalis jau buvo beveik visiškai išnaudojusi perėmimo raketų atsargas.

Rugpjūtį V. Zelenskis CNN sakė, kad jo dienos prabėga „milijonus“ kartų skambinant sąjungininkams ir siekiant susitarti dėl papildomų „Patriot“ raketų tiekimo. Tuomet jis teigė, kad Ukraina turi vos dešimtadalį jai skubiai reikalingų šių raketų.

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Po mėnesio Ukrainos prezidentas kalbėjo optimistiškiau ir pareiškė, kad šalis „gaus Jungtinių Valstijų licenciją gaminti „Patriot“ raketas“. Tačiau D. Trumpas galiausiai neatsakė, ar tam pritaria, o licencija taip ir nebuvo suteikta.

Pastarosiomis dienomis įtampa tarp V. Zelenskio ir D. Trumpo dar labiau išaugo, Vašingtonui reikalaujant, kad Kyjivas nutrauktų smūgius Rusijos degalų infrastruktūrai, nors Maskva ir toliau intensyviai atakuoja Ukrainos energetikos objektus.

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Aštriame interviu laikraščiui „Financial Times“ V. Zelenskis pareiškė, kad galėtų sutikti nutraukti smūgius Rusijos energetikos infrastruktūrai tik tuo atveju, jei Ukraina gautų bent jau daugiau „Patriot“ perėmimo raketų. Jis pridūrė, kad „kai paprašė daugiau oro gynybos priemonių, amerikiečių atsakas buvo susilpninti „Starlink“ ryšį“.

Artėjant JAV kadencijos vidurio rinkimams, D. Trumpas vis dažniau kaltina Rusijos ir Ukrainos karą dėl pasaulinių dyzelino kainų augimo, nors karas Irane turėjo didesnės įtakos degalų kainų šuoliui.

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Anksčiau šią savaitę D. Trumpo administracija perspėjo Ukrainą ir jos sąjungininkes Europoje, kad JAV gali sustabdyti amerikietiškų ginklų pardavimą Europos šalims ir dalijimąsi žvalgybos informacija su Ukraina, jei Kyjivas nenutrauks tolimojo nuotolio smūgių Rusijos energetikos objektams, CNN sakė du Europos pareigūnai. 

Valstybės departamento ir Pentagono perspėjimai savaitgalį buvo perduoti Ukrainos ir Europos pareigūnams, įskaitant JAV kariuomenės siųstus pranešimus tiesiogiai Ukrainos vadams.

Vėliau D. Trumpas patikino, kad JAV nenutraukė dalijimosi žvalgybos informacija su Ukraina.

Jei JAV administracija nuspręstų sustabdyti ginklų pardavimą Europos šalims pagal Prioritetinių Ukrainos poreikių sąrašo (PURL) mechanizmą, kiltų grėsmė būsimam „Patriot“ perėmimo raketų tiekimui.

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