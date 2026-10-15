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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Rusija paleido „Novaja gazeta“ vyr. redaktorių po kratos jo namuose

2026-10-15 19:13 / šaltinis: BNS
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2026-10-15 19:13
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Rusijos tyrėjai ketvirtadienį paleido nepriklausomo laikraščio „Novaja gazeta“ vyriausiąjį redaktorių Sergejų Sokolovą po to, kai jis buvo apklaustas ir buvo atlikta krata jo namuose dėl baudžiamosios bylos, susijusios su vienu iš jo kolegų, pranešė Rusijos leidinys.

Rusijos vėliava (ELTA nuotr.)

Rusijos tyrėjai ketvirtadienį paleido nepriklausomo laikraščio „Novaja gazeta“ vyriausiąjį redaktorių Sergejų Sokolovą po to, kai jis buvo apklaustas ir buvo atlikta krata jo namuose dėl baudžiamosios bylos, susijusios su vienu iš jo kolegų, pranešė Rusijos leidinys.

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„Novaja gazeta“, istoriškai buvusį nepriklausomos Rusijos žurnalistikos bastioną, Maskva yra priskyrusi prie „užsienio agentų“.

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Išsiuntusi karius į Ukrainą, Rusija įvedė griežtus cenzūros įstatymus, o daugelis nepriklausomų žurnalistų buvo priversti išvykti į užsienį.

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„Novaja gazeta“ pranešė, kad S. Sokolovas buvo apklaustas byloje, susijusioje su įkalintu leidinio tyrimų žurnalistu Olegu Rolduginu, kuris buvo suimtas balandžio mėnesį ir kuriam buvo pareikšti kaltinimai „neteisėta prieiga prie kompiuterizuotos informacijos“. Jokios išsamesnės informacijos nebuvo pateikta.

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„Novaja gazeta“ anksčiau pranešė, kad S. Sokolovo namuose buvo atlikta krata, o jis buvo nuvežtas į Maskvos tyrimų komitetą. Iš policijos nuovados jis išėjo kaip „liudytojas“, teigė leidinys.

„Jis buvo apklaustas dėl „Novaja gazeta“ žurnalisto Olego Roldugino bylos“, – pridūrė laikraštis savo įraše socialiniuose tinkluose.

Organizacija „Reporteriai be sienų“ paragino Rusiją „nutraukti teisminį „Novaja gazeta“ žurnalistų persekiojimą“.

„Šiuo naujausiu puolimu siekiama nutildyti vieną iš paskutiniųjų nepriklausomos žurnalistikos balsų, vis dar veikiančių Rusijoje“, – pažymėjo organizacija.

S. Sokolovas yra ilgametis šio laikraščio, kurio biurai tapo gerokai mažesni nei prieš 2022-ųjų Maskvos puolimą Ukrainoje, redaktorius.

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