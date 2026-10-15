Rusija paleido „Novaja gazeta“ vyr. redaktorių po kratos jo namuose

„Novaja gazeta“, istoriškai buvusį nepriklausomos Rusijos žurnalistikos bastioną, Maskva yra priskyrusi prie „užsienio agentų“.
Išsiuntusi karius į Ukrainą, Rusija įvedė griežtus cenzūros įstatymus, o daugelis nepriklausomų žurnalistų buvo priversti išvykti į užsienį.
„Novaja gazeta“ pranešė, kad S. Sokolovas buvo apklaustas byloje, susijusioje su įkalintu leidinio tyrimų žurnalistu Olegu Rolduginu, kuris buvo suimtas balandžio mėnesį ir kuriam buvo pareikšti kaltinimai „neteisėta prieiga prie kompiuterizuotos informacijos“. Jokios išsamesnės informacijos nebuvo pateikta.
„Novaja gazeta“ anksčiau pranešė, kad S. Sokolovo namuose buvo atlikta krata, o jis buvo nuvežtas į Maskvos tyrimų komitetą. Iš policijos nuovados jis išėjo kaip „liudytojas“, teigė leidinys.
„Jis buvo apklaustas dėl „Novaja gazeta“ žurnalisto Olego Roldugino bylos“, – pridūrė laikraštis savo įraše socialiniuose tinkluose.
Organizacija „Reporteriai be sienų“ paragino Rusiją „nutraukti teisminį „Novaja gazeta“ žurnalistų persekiojimą“.
„Šiuo naujausiu puolimu siekiama nutildyti vieną iš paskutiniųjų nepriklausomos žurnalistikos balsų, vis dar veikiančių Rusijoje“, – pažymėjo organizacija.
S. Sokolovas yra ilgametis šio laikraščio, kurio biurai tapo gerokai mažesni nei prieš 2022-ųjų Maskvos puolimą Ukrainoje, redaktorius.
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