„Šiuo metu į rinką išleidžiami gana dideli dyzelinio kuro kiekiai. Šis kuras jau pradėjo patekti į pasaulio rinkas ir tai turės tam tikrą teigiamą poveikį stabilizuojant naftos rinkas. Vis dėlto visiškai jų stabilizuoti nepavyks. Tai taip pat reikia suprasti“, – pareiškė D. Peskovas.
Šiame kontekste Kremliaus atstovas ir vėl ėmė skųstis Europos šalių pozicija šiuo klausimu. Jis pažymėjo, kad Maskva Briuselio požiūrį laiko „destruktyviu“.
Peskovas skundėsi, kad ES kritikuoja Trumpą
D. Peskovas skundėsi, kad Europos Sąjunga kritikuoja ne tik susitarimą dėl dyzelinio kuro, bet ir patį JAV prezidentą Donaldą Trumpą už jo sudarytą susitarimą su Rusijos diktatoriumi Vladimiru Putinu.
„Tačiau pastaruoju metu Europa tradiciškai reiškiasi kaip karo partija“, – ciniškai pareiškė Kremliaus atstovas.
Tuo D. Peskovas neapsiribojo ir nepagrįstai apkaltino Ukrainą bei jos prezidentą Volodymyrą Zelenskį sužlugdžius „energetines paliaubas“, kurias iš tiesų pažeidė pati Rusija.
„Aktyvios JAV pastangos siekti taikos žlunga dėl Kyjivo ir asmeniškai V. Zelenskio nenoro siekti taikos“, – pareiškė Kremliaus atstovas.
Beje, neseniai D. Peskovas dėl žlugusių „energetinių paliaubų“ su Ukraina mėgino suversti kaltę D. Trumpui.
Verta pažymėti, kad būtent Rusija per pirmąsias kelias valandas pažeidė „energetines paliaubas“, smogdama Charkivo šiluminei elektrinei Nr. 5.
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