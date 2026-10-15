Rusija ruošiasi puolimams: prie Ukrainos sienos iškils 126 futbolo aikščių dydžio dronų bazė

Ten, kur rugpjūčio 31 d. pietvakarinėje Rusijos Rostovo srityje dar buvo tuščias laukas, kaip rodo bendrovių „Planet Labs“ ir „Airbus“ pateiktos komercinės palydovinės nuotraukos, dabar iškilo sudėtingas objektų kompleksas, užimantis maždaug 126 futbolo aikščių plotą.
Žiemą Rusija gali suintenstyvinti smūgius
Bazė pastatyta tuo metu, kai Rusija ėmė gerokai dažniau naudoti reaktyvinius kovinius dronus Ukrainai pulti.
Ukrainos pajėgoms sunkiai sekasi perimti šiuos greitesnius ginklus, galinčius skristi iki 600 km/val. greičiu.
Plataus masto karui tęsiantis jau penktus metus, Kyjivas prognozuoja, kad šią žiemą Rusija ims dar intensyviau rengti reaktyvinių dronų ir raketų atakas.
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