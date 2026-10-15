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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Rusija ruošiasi puolimams: prie Ukrainos sienos iškils 126 futbolo aikščių dydžio dronų bazė

2026-10-15 13:06 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-15 13:06
Pridėkite kaip šaltinį Google

Gynybos ekspertų vertinimai ir naujienų agentūros „Reuters“ atlikta palydovinių nuotraukų analizė rodo, kad Rusija vos per šešias savaites beveik baigė statyti didelę naują reaktyvinių dronų paleidimo bazę, dar labiau sustiprindama savo puolamuosius pajėgumus netoli Ukrainos.

Rusijos vėliava. Gedimino Savickio (ELTA) nuotr
GALERIJA (27)

Gynybos ekspertų vertinimai ir naujienų agentūros „Reuters“ atlikta palydovinių nuotraukų analizė rodo, kad Rusija vos per šešias savaites beveik baigė statyti didelę naują reaktyvinių dronų paleidimo bazę, dar labiau sustiprindama savo puolamuosius pajėgumus netoli Ukrainos.

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Ten, kur rugpjūčio 31 d. pietvakarinėje Rusijos Rostovo srityje dar buvo tuščias laukas, kaip rodo bendrovių „Planet Labs“ ir „Airbus“ pateiktos komercinės palydovinės nuotraukos, dabar iškilo sudėtingas objektų kompleksas, užimantis maždaug 126 futbolo aikščių plotą.

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FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Žiemą Rusija gali suintenstyvinti smūgius

Bazė pastatyta tuo metu, kai Rusija ėmė gerokai dažniau naudoti reaktyvinius kovinius dronus Ukrainai pulti.

Ukrainos pajėgoms sunkiai sekasi perimti šiuos greitesnius ginklus, galinčius skristi iki 600 km/val. greičiu.

Plataus masto karui tęsiantis jau penktus metus, Kyjivas prognozuoja, kad šią žiemą Rusija ims dar intensyviau rengti reaktyvinių dronų ir raketų atakas.

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