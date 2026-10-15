Zelenskis pratrūko dėl JAV veiksmų: Ukrainą užgriuvo daugiau kaip 850 Rusijos dronų

Ketvirtadienį savo „Telegram“ kanale V. Zelenskis pranešė, kad dešimtyse Ukrainos miestų ir bendruomenių toliau dirba skubiosios pagalbos tarnybos, remonto brigados ir gelbėtojai, šalinantys Rusijos apšaudymų padarinius.
Pasak prezidento, masinė bepiločių orlaivių ataka tęsėsi beveik visą trečiadienį ir naktį į ketvirtadienį.
„Faktiškai visą vakarykštę dieną ir šiąnakt vyko masinė „Shahed“ dronų ataka. Jie skrido nuolatinėmis bangomis, ir nebuvo nė vienos valandos, kai mūsų dangus būtų buvęs nuo jų švarus“, – teigė V. Zelenskis.
Ukrainos vadovo duomenimis, nuo trečiadienio pradžios iki ketvirtadienio 9 valandos ryto Rusija paleido daugiau kaip 850 „Shahed“ tipo dronų.
„Ir visa tai vyko būtent tuo metu, kai dirbtinai ribojamas mūsų gynybinių pajėgumų greitis“, – pabrėžė prezidentas.
Nors dalį bepiločių orlaivių Ukrainos pajėgoms pavyko numušti, dešimtys jų pasiekė taikinius.
V. Zelenskio teigimu, viena didžiausių atakų buvo surengta prieš Kirovohrado sritį. Smūgiai taip pat fiksuoti Kyjive ir Kyjivo srityje, Dnipropetrovsko, Odesos, Rivnės, Charkivo, Donecko, Zaporižios, Chersono, Mykolajivo, Vinicos, Žytomyro, Chmelnyckio, Poltavos ir Ivano Frankivsko srityse.
Per Rusijos atakas Kropyvnyckyje žuvo trys žmonės, dar trys – Dnipropetrovsko srityje.
„Reiškiu užuojautą jų artimiesiems ir šeimoms“, – rašė Ukrainos prezidentas.
Zelenskis pažėrė kritikos JAV
Kalbėdamas apie intensyvėjančias Rusijos atakas, V. Zelenskis pareiškė neabejojantis, kad Maskva sąmoningai pasirinko eskaluoti smūgius, pasinaudodama pasikeitusia tarptautine situacija.
„Akivaizdu, kad Rusija sąmoningai ėmėsi tokio smūgių eskalavimo, sulaukusi sankcijų sušvelninimo ir pamačiusi bandymus daryti spaudimą Ukrainai“, – pareiškė jis.
Pasak Ukrainos vadovo, Kremlius išnaudoja kiekvieną tokią galimybę, todėl tarptautinė bendruomenė privalo imtis ryžtingesnių veiksmų.
„Rusija naudojasi kiekviena tokia akimirka ir turi atsakyti už tai, ką daro. Reikia ryžtingų sprendimų šiam karui užbaigti“, – teigė V. Zelenskis.
Jis pabrėžė, kad Ukrainai būtina stabili tarptautinių partnerių parama, pirmiausia stiprinant šalies oro gynybą.
Ukrainos prezidentas taip pat pasiuntė aiškią žinią Jungtinėms Valstijoms, pareikalaudamas sąžiningos partnerių pozicijos karo atžvilgiu.
„Reikia partnerių SĄŽININGUMO dėl karo: svarbu, kad visi Amerikoje būtų ne agresoriaus, o mūsų pusėje – ginant žmonių gyvybes, siekiant užbaigti šį karą ir užtikrinti saugumą“, – rašė V. Zelenskis.
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