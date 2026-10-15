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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Galingas Ukrainos smūgis Rusijai: sunaikino net 6 bombonešius

2026-10-15 11:16 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-15 11:16
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Ukrainos ginkluotųjų pajėgų karinės jūrų pajėgos, panaudojusios raketų kompleksą „Neptun“, sunaikino šešis bombonešius Su-34M Rusijos Voronežo srityje esančiame Borisoglebsko kariniame aerodrome.

Galingas Ukrainos smūgis Rusijai: vienu kartu sunaikinti net 6 bombonešiai (nuotr. Telegram)
GALERIJA (27)

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų karinės jūrų pajėgos, panaudojusios raketų kompleksą „Neptun“, sunaikino šešis bombonešius Su-34M Rusijos Voronežo srityje esančiame Borisoglebsko kariniame aerodrome.

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Kaip praneša „Ukrinform“, apie tai Ukrainos karinės jūrų pajėgos paskelbė socialiniame tinkle „Facebook“.

(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Zelenskis atskleidė milžiniškus Rusijos nuostolius

Šiuo metu Rusija kare prieš Ukrainą per mėnesį netenka apie 43 tūkst. žmonių, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasak jo, tai milžiniškas skaičius – didžiausias per visą karo laikotarpį.

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Interviu britų žurnalistui Piersui Morganui jis pabrėžė, kad abiejų pusių patiriamų nuostolių santykis yra labai didelis.

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„Šiuo metu mūsų nuostolių santykis yra nuo vieno iki septynių iki vieno iki dešimties“, – pridūrė V. Zelenskis.

Tačiau prezidentas negali atskleisti Ukrainos pusės patiriamų nuostolių.

„Vadinasi, kiekvienam žuvusiam ukrainiečiui tenka nuo septynių iki dešimties žuvusių rusų?“ – paklausė P. Morganas.

V. Zelenskis tai patvirtino.

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