Galingas Ukrainos smūgis Rusijai: sunaikino net 6 bombonešius

Kaip praneša „Ukrinform“, apie tai Ukrainos karinės jūrų pajėgos paskelbė socialiniame tinkle „Facebook“.
Zelenskis atskleidė milžiniškus Rusijos nuostolius
Šiuo metu Rusija kare prieš Ukrainą per mėnesį netenka apie 43 tūkst. žmonių, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasak jo, tai milžiniškas skaičius – didžiausias per visą karo laikotarpį.
Interviu britų žurnalistui Piersui Morganui jis pabrėžė, kad abiejų pusių patiriamų nuostolių santykis yra labai didelis.
„Šiuo metu mūsų nuostolių santykis yra nuo vieno iki septynių iki vieno iki dešimties“, – pridūrė V. Zelenskis.
Tačiau prezidentas negali atskleisti Ukrainos pusės patiriamų nuostolių.
„Vadinasi, kiekvienam žuvusiam ukrainiečiui tenka nuo septynių iki dešimties žuvusių rusų?“ – paklausė P. Morganas.
V. Zelenskis tai patvirtino.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.