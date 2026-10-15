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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas paaiškino, kodėl Putino nevadina diktatoriumi

2026-10-15 09:40 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-15 09:40
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JAV prezidentas Donaldas Trumpas nevadina Vladimiro Putino diktatoriumi, nes jam tenka su juo sudaryti susitarimus. Kaip praneša „RBC-Ukraina“, D. Trumpas tai pareiškė interviu amerikiečių žiniasklaidos grupės „Gray Media“ korespondentui Johnui Deckeriui.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas nevadina Vladimiro Putino diktatoriumi, nes jam tenka su juo sudaryti susitarimus. Kaip praneša „RBC-Ukraina“, D. Trumpas tai pareiškė interviu amerikiečių žiniasklaidos grupės „Gray Media“ korespondentui Johnui Deckeriui.

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Pasak D. Trumpo, tarptautinėje politikoje svarbu neįžeidinėti tų, su kuriais tenka derėtis. Būtent todėl jis mano, kad griežti pasisakymai Rusijos vadovybės atžvilgiu yra netikslingi.

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„Aš nevadinu Putino diktatoriumi, nes man tenka sudaryti susitarimus su žmonėmis, todėl nevaikštau ir jų neįžeidinėju. Esu susitarimų sudarymo meistras. Visada puikiai mokėjau sudaryti sandorius. Būtent dėl sandorių tapau labai turtingas. Todėl nevaikštau ir nesišaipau iš žmonių“, – sakė JAV prezidentas.

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D. Trumpas įsitikinęs, kad vieši įžeidinėjimai ir pašaipos iš kitų valstybių vadovų gali apsunkinti diplomatinių susitarimų sudarymą.

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(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Trumpas pažėrė kritikos Bidenui

Savo požiūrį jis supriešino su buvusio JAV prezidento Joe Bideno politika, apkaltindamas jį nuolatiniu šaipymusi iš Rusijos.

D. Trumpo nuomone, toks elgesys buvo viena iš priežasčių, lėmusių karo Ukrainoje pradžią.

„Bidenas nuolat šaipėsi iš Rusijos. Jis sakydavo, kad tai „degalinė su branduoliniais ginklais“ ar kažkas panašaus. Tačiau negalima taip kalbėti apie žmogų, turintį milžinišką branduolinį arsenalą. Tai viena iš priežasčių, kodėl prasidėjo šis karas“, – pareiškė JAV prezidentas.

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Vis dėlto jis nepateikė konkrečių įrodymų, kad būtent J. Bideno pašaipos tapo Rusijos invazijos į Ukrainą priežastimi.

Primename, kad anksčiau skelbta, jog JAV prezidento D. Trumpo bandymas prieš rinkimus sumažinti degalų kainas sudarant „dyzelino susitarimą“ su Maskva yra naudingas Kremliui.

Rusija naudojasi degalų krize siekdama išprovokuoti konfliktą tarp JAV ir Ukrainos bei priversti Kyjivą nutraukti smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms.

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