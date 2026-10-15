Rusijoje sulaikytas švedas: jam pareikšti rimti kaltinimai

Rusijos valstybinės naujienų agentūros, remdamosi Federaline saugumo tarnyba (FST), pranešė, kad švedas buvo sulaikytas šiaurės vakarų Pskovo srityje netoli Lietuvos sienos.
Esą planavo rengti diversijas
Jo vardas ir pavardė neskelbiami.
Pasak FST, prisidengdamas ketinimu įstoti į Rusijos ginkluotąsias pajėgas, jis atvyko į Rusiją esą rengti diversijų ir teroro aktų prieš karinius objektus.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.