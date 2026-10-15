Zelenskio atsakas: Ukraina atnaujino smūgius į Rusijos naftos perdirbimo gamyklas

P. Malkovas pranešė apie regione tebesitęsiančias masines dronų atakas ir paragino gyventojus „išlaikyti ramybę ir nesiartinti prie langų“. Valdžios institucijos atšaukė pamokas Oktiabrsko rajono ir dalies Tarybų rajono mokyklose bei vaikų darželiuose, taip pat rašė P. Malkovas. Pranešime nurodoma, kad sprendimas palies 14 mokyklų ir 25 vaikų darželius.
Kanalas „Exilenova+“ paskelbė nuotrauką, kaip teigiama, iš Riazanės, kurioje toli matyti atvira ugnis. „Vietos gyventojai praneša apie gaisrą naftos perdirbimo gamykloje, greičiausiai tai fakelas, kilęs dėl atakos regione“, – rašoma pranešime. Riazanės naftos perdirbimo gamykla yra šalia Oktiabrsko rajono, kur valdžia atšaukė užsiėmimus visose mokyklose ir darželiuose.
„Agentstvo“ OSINT analitikas pripažino, kad iš nuotraukos neįmanoma nustatyti, ar naftos perdirbimo gamykla buvo apgadinta, ar tai kitas objektas. „Netgi neaišku, ar tai išmetimas iš fakelo, ar gaisras“, – pridūrė ekspertas. Vėliau P. Malkovas patvirtino kilusį gaisrą gamyklos teritorijoje. Be Riazanės, remiantis Ukrainos stebėjimo „Telegram“ kanalų pranešimais, ketvirtadienio naktį buvo atakuotas Borisoglebsko aerodromas Voronežo srityje.
V. Zelenskio pareiškimas ir tarptautinis kontekstas
Ukraina atnaujins smūgius į Rusijos naftos perdirbimo gamyklas, interviu „Financial Times“ teigė V. Zelenskis. „Draudimas [smūgiams į naftos perdirbimo gamyklas] panaikintas. Užteks“, – sakė jis. V. Zelenskio teigimu, Ukraina sustabdė atakas trims dienoms, kad įvykdytų JAV reikalavimus, tuo metu, kai Maskva ir toliau apšaudė Ukrainos energetikos infrastruktūrą ir miestus, o per pastarąją savaitę žuvo daugiau nei 100 žmonių.
V. Zelenskis pažymėjo, kad Kyjivas galėtų sutikti atsisakyti smūgių naftos perdirbimo gamykloms, jei Rusija nutrauktų smūgius Ukrainos energetikos infrastruktūrai ir jei JAV suteiktų Ukrainai didelį kiekį raketų „Patriot“ perėmėjų. Atsakydamos į šį pasiūlymą, JAV apribojo ukrainiečiams palydovinio interneto „Starlink“ veikimą, patikslino jis.
Be to, Ukrainos kariškiai, pasak V. Zelenskio, iš Amerikos kolegų sulaukė įspėjimo apie žvalgybos duomenų mainų blokavimą, jei smūgiai naftos perdirbimo gamykloms bus tęsiami. „Nors vėliau įspėjimų apie Rusijos raketų smūgius nebuvimą Kyjivui pristatė kaip techninį gedimą“, – patikslino Ukrainos prezidentas.
Savaitgalį D. Trumpas aštriai kritikavo V. Zelenskį ir eilinį kartą pareikalavo nutraukti smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms. Prie kritikos prisijungė ir „SpaceX“ savininkas Elonas Muskas. Vėliau D. Trumpas pranešė apie tariamai pasiektą Ukrainos ir Rusijos energetinį paliaubų susitarimą.
Reaguodami į D. Trumpo reikalavimus, „Financial Times“ ir CNN šaltiniai pranešė, kad Baltieji rūmai įspėjo Ukrainą ir sąjungininkus Europoje, jog JAV gali sustabdyti žvalgybos duomenų mainus bei europinius amerikietiškų ginklų pirkimus per Ukrainos prioritetinio poreikių sąrašo mechanizmą (PURL).
Po šių įspėjimų Kyjivas du kartus patyrė raketų smūgius be išankstinio sąjungininkų perspėjimo, o Ukrainos ginkluotosios pajėgos susidūrė su „Starlink“ terminalų veikimo apribojimais. Trečiadienio vakarą buvęs Ukrainos gynybos ministras Mychailas Fedorovas pranešė apie dalinai atnaujintą „Starlink“ darbą. E. Muskas, komentuodamas M. Fedorovo „Twitter“ įrašą, parašė, kad greičio ar „Starshield“ naudojimo apribojimus „nustato JAV kariuomenė ir, galiausiai, prezidentas“. Vėliau, komentuodamas V. Zelenskio pareiškimą, kad Ukraina nėra sandorių objektas, E. Muskas rašė: „Ir štai žudynės tęsiasi... Laikas Zelenskiui pasitraukti“.
Rusija teigė, kad Ukraina tęsė smūgius į Rusijos naftos perdirbimo gamyklas po D. Trumpo pareiškimo apie „paliaubas“. Rusijos vicepremjeras Aleksandras Novakas trečiadienį apkaltino Kyjivą atakomis prieš naftos perdirbimo gamyklas Riazanės ir Saratovo srityse, tačiau vaizdo įrašų, patvirtinančių tai, socialiniuose tinkluose nebuvo.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.