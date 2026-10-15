Rusijoje – galingi sprogimai: liepsnos apėmė karinį aerodromą

Apie tai skelbia „Telegram“ kanalas „Supernova+“.
Voronežo srities gubernatorius Aleksandras Gusevas paskelbė kelis pranešimus apie bepiločių orlaivių atakos grėsmę.
Kilo gaisras
Įvykio vietoje užfiksuotuose vaizdo įrašuose matyti po smūgių kilę blyksniai ir didžiulis gaisras, kuris buvo matomas iš įvairių miesto rajonų.
Internete taip pat pasirodė Borisoglebsko gyventojo vaizdo įrašas, kuriame jis pasidalijo įspūdžiais apie nugriaudėjusius sprogimus.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, spalio 11-osios naktį bepiločiai orlaiviai atakavo Rusijos bendrovės „Yandex“ duomenų centrą Vladimiro mieste. Po atakos sutriko bendrovės paslaugų veikimas.
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