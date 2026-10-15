Kas nutiks, jei Rusija ryžtųsi pulti NATO valstybes?

Apie tai naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ kalbėjo „Atlantic Council“ ekspertė dr. Agnia Grigas ir Lietuvos pramonininkų konfederacijos atstovas Briuselyje, ambasadorius Eitvydas Bajarūnas.
Ką rodo JAV spaudimas Ukrainai?
Vašingtonas vis garsiau kalba ir spaudžia Ukrainą nebombarduoti Rusijos naftos perdirbimo gamyklų. Ką rodo šis spaudimas ir kur tai gali nuvesti?
A. Grigas: Aš vėl tai traktuoju kaip pakankamai vidaus politikos motyvuotą retoriką, nes praėjusią savaitę buvau Vašingtone, tikrai daug bendravau su kolegomis, ypač respublikonais, ir labai aiškiai pajutau iš jų nuotaikų, kad jie galvoja, jog lapkričio 3 dieną pralaimės. Kad jie ne tik Atstovų Rūmus gali pralaimėti, bet ir Senatą.
Manau, šiandien tai yra toks bandymas iš Trumpo pusės griebtis šiaudo ir kažkaip parodyti, kad jis veikia amerikiečių naudai, kad mažins būtent kainas. Nes vėl prisiminkime, amerikiečiui benzino kaina degalinėje labai nuspalvina jo politines nuotaikas. Ar jam patinka prezidentas, ar nepatinka, priklauso nuo to, kiek jis tą dieną mokėjo už benziną. Tai tokia jo ir nuotaika.
Ar NATO pasirengusi atremti Rusiją?
Jūs buvote Vašingtone, grįžote prieš keletą dienų ir ten kalbėjote apie tai, kaip NATO gali apsaugoti fronto liniją nuo Rusijos. Šios kalbos dabar išties labai aktualios. Kokius pagrindinius pastebėjimus galėtumėte išskirti?
A. Grigas: Aš pristačiau savo studiją Atlanto taryboje. Būtent išvados buvo tokios, kad šiandien, nors NATO daro labai daug, kas susiję su tradicine karine gynyba, ir didina gynybos išlaidas, hibridinis karas tęsiasi, hibridinės atakos, provokacijos, ir reikia daugiau investuoti į šią sritį.
Būtent reikia, kad Rusija jaustų ir žinotų, koks bus atsakas už kiekvieną šią provokaciją, už kiekvieną kinetinę ataką. Šiandien visgi kažkokio tokio atsako, kaštų ar bausmių Rusija nepatiria. Tai buvo viena iš mano esminių išvadų.
Antra, visgi teigiau, kad tokios valstybės kaip Lietuva ir kitos fronto linijos valstybės patiria per didelę naštą atlaikydamos visas šias atakas, taip pat remdamos Ukrainą, stiprindamos savo visuomenę ir didindamos gynybą. Reikia ir Vašingtono, ir Europos palaikymo šiam regionui, nes visko negalima nešti ant savo pečių.
Matėme pranešimus, kad Jungtinių Amerikos Valstijų kariai jau pakeliui į Lietuvą, pirmieji atvyko į Pabradę. Tikrai smagu girdėti šią informaciją. Ką manote apie NATO pajėgų Europoje vado kalbą, kurioje jis pasakė, kad prireikus NATO smūgiuotų ne tik NATO puolančioms karinėms pajėgoms, bet ir jų vadavietėms? Ką apskritai rodo tokia jo kalba?
A. Grigas: Manau, kaip ir jutau Vašingtone, NATO pradeda keisti savo retoriką, ir ją reikia keisti. Negali visa retorika būti tik reagavimas, reakcijos, baiminimasis ar panika. NATO pajėgumai iš tikrųjų yra gerokai didesni, neįsivaizduojamai didesni negu Rusijos. Ir aš manau, kad NATO pradeda šiek tiek rodyti savo raumenis ir rodyti, kad gali keistis. Tegul Rusija nebando per daug perlenkti lazdos.
Ką rodo tokia NATO pajėgų Europoje vado kalba ir ką ji apskritai pasako apie Europą? Dažnai galvojama, kad be Jungtinių Amerikos Valstijų mes nelabai ką galime padaryti, kad mums reikia daugiau investuoti į gynybą. Kaip viskas vystosi ir kaip mes čia laikomės?
E. Bajarūnas: Aš tiesiog patikslinsiu, kad čia kalbama apie generolą Grinkevičių, kuris yra Amerikos pajėgų Europoje vadas ir NATO pajėgų vyriausiasis vadas. Čia nuo Šaltojo karo laikų, nuo NATO įkūrimo, yra atsiradusi tokia dviguba, sakykime, kepurė, kaip mes sakome. Generolas Grinkevičius turi abi šias pareigas ir tokia yra NATO esmė, kad Amerikos pajėgos Europoje tampa NATO pajėgomis.
Tuo pačiu Amerikos pajėgų Europoje vadas vadovauja visoms NATO pajėgoms. Aš labai pritariu. Pats, dirbdamas Vašingtone prieš metus Europos politikos analizės centre, lygiai taip pat rašiau ir teigiau, kad jeigu tik reaguosime, jeigu tik užsiimsime atsparumu, kas, be abejonės, yra svarbu, mūsų žmonių atsparumas dezinformacijai, mūsų elektros sistemos atsparumas, pagaliau mūsų atsparumas dronų atakoms, tai yra bazė, ką jau turime daryti.
Bet jeigu Rusija matys tik tai, kad mes reaguojame, tai Rusijai bus malonu toliau tęsti, sugalvoti, ką dar pikto mums gali padaryti. Todėl NATO ir kartu Europos Sąjungos aiškus signalas turi būti toks: jeigu jūs padarysite tą ir tą, bus atsakas, kuris jums kainuos. Jis kainuos finansiškai, struktūriškai.
Mes įvesime dar daugiau sankcijų, dar labiau apribosime jūsų finansinį veikimą Europoje ir visoje transatlantinėje erdvėje, išmesime jūsų diplomatus ir taip toliau. Bet šito signalo kol kas tik pusė, kita pusė – tiesiog kalbos. Taip, amerikiečių buvimas Lietuvoje yra labai svarbus. Bet mums lygiai taip pat svarbu, kad Europa vystytų savo karinius raumenis.
Ir čia labai ačiū mūsų komisarui Andriui Kubiliui, kuris būtent tą europinės gynybos, ypač gynybos pramonės, dėmenį vysto, kad jis būtų ne atskiras nuo NATO, bet papildytų NATO ir mūsų europinius pajėgumus tiesiogiai įtrauktų į NATO. Čia mes kalbame ne apie atskirų NATO ir Europos Sąjungos sistemų kūrimą, o apie tai, kaip Europa savo darbais, ne kalbomis ir retorika, gali prisidėti prie to, ką Agnia minėjo.
Skrenda dronai pas mus. Čia NATO vadovauja tam gynybos procesui, bet gynybos pramonė, kurią mes vystysime, bus europinė. Todėl labai svarbi tokia sinchronizacija tarp Europos Sąjungos ir NATO, be kurios mes tikrai nepasieksime savo tikslų. Tuo labiau, kad ir specializacija labai aiški.
Jeigu NATO yra kariniai raumenys, tai Europa iš tiesų yra sankcijos, ekonomika, energetika. Ten, kur Europa yra stipri, ten, kur Europa yra reglamentavusi, ji kaip tik gali Rusijai įkąsti. Iš tiesų sankcijos, prie kurių Lietuva prisideda ir kurias inicijuoja, yra būtent europinės sankcijos. Dėl to ta sinchronizacija yra svarbi.
Taip, labai svarbi žinia, kurią šiandien prezidentas Nausėda anonsavo, kad Amerikos kariai jau važiuoja. Rusai tai girdi, rusams labai svarbu, kad šalia vokiečių pajėgų, NATO pajėgų Lietuvoje, netoli Pabradės, bus ir Amerikos pajėgos. Ir tai bus didžiausia atgrasymo priemonė.
Bet jeigu, kaip sakiau, to nepapildys europinis dėmuo, tai bus atlikta tik pusė darbo. Tuo labiau, kad mums vokiečių buvimas jau yra nuolatinis, tai jau yra bazė, visiškai integruota su mūsų struktūromis. Ir tai mums yra dar viena didžiulė atgrasymo priemonė.
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