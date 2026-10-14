NATO vadovas pasiuntė griežtą perspėjimą Rusijai: „Pamatysite, kas nutiks“

„Žinoma, ką tiksliai darysime, jei rusai bus tokie kvaili, kad ryšis pulti, pamatysite tada“, – sakė jis.
„Nesileisiu į detales. Tačiau galite būti tikri, kad mes ginsimės“, – pridūrė M. Rutte.
NATO nieko nepuls
Jis taip pat pabrėžė, kad NATO „niekada ir jokiomis aplinkybėmis nieko nepuls“.
„Esame gynybinis aljansas ir norime apsaugoti savo gyvenimo būdą, interesus bei vertybes“, – teigė NATO vadovas.
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