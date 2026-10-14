JAV pareigūnas prabilo apie žvalgybos duomenų perdavimą Ukrainai: štai ką pareiškė

Šis pareiškimas nuskambėjo po to, kai Kyjivas apkaltino Vašingtoną neperspėjus jo apie artėjančius Rusijos smūgius.
„JAV nepakeitė savo dalijimosi žvalgybos informacija su sąjungininkais ir partneriais, tokiais kaip Ukraina, politikos“, – su anonimiškumo sąlyga AFP sakė JAV pareigūnas.
Ukrainos kariuomenei – nemaloni staigmena: be perspėjimo apribotas „Starlink“ veikimas
Ukrainos prezidento patarėjas technologijų klausimais trečiadienį pranešė, kad naktį, regis, buvo apribotas kai kurių „Starlink“ interneto terminalų veikimas.
Apie tai paskelbta po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas paragino daryti atakų prieš energetikos infrastruktūrą pauzę.
Dalijimasis žvalgybos informacija nebuvo sustabdytas, sako Rutte
NATO vadovas Markas Rutte, kalbėdamas spaudos konferencijoje Estijoje, sakė, kad D. Trumpas viešai leido suprasti, jog dalijimasis žvalgybos informacija nebuvo sustabdytas.
„Prezidentas vakar, kai išvykdamas iš Baltųjų rūmų į rinkimų kampanijos renginį trumpai pabendravo su žiniasklaida, labai aiškiai pasakė, kad dalijimasis žvalgybos informacija nesustojo“, – teigė M. Rutte.
Paklaustas antradienį, ar JAV nutraukė dalijimąsi žvalgybos duomenimis, D. Trumpas žurnalistams atsakė: „Ne, nenutraukėme.“
„Mes jiems padedame, bet iš tikrųjų padedame rasti galutinį atsakymą. Norime, kad karas baigtųsi“, – sakė jis.
„Mes jiems padedame ir dalijamės žvalgybos informacija. Norime, kad karas baigtųsi, todėl dirbame su jais ir su Rusija, kad karas baigtųsi“, – kalbėjo D. Trumpas.
ES taip pat pareiškė neturinti duomenų, rodančių, kad Jungtinės Valstijos būtų nutraukusios žvalgybinės informacijos mainus su Ukraina.
„Nematome jokių požymių, kad žvalgybinės informacijos mainai su Ukraina būtų nutrūkę“, – žurnalistams sakė Europos Komisijos vyriausioji atstovė spaudai Paula Pinho.
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