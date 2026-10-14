Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

JAV pareigūnas prabilo apie žvalgybos duomenų perdavimą Ukrainai: štai ką pareiškė

2026-10-14 13:35 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / Publikavo:
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) Gabija Kavolėlytė
šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / Publikavo:
2026-10-14 13:35
Pridėkite kaip šaltinį Google

JAV nepakeitė savo dalijimosi žvalgybos duomenimis su Ukraina politikos, trečiadienį pareiškė vienas amerikiečių pareigūnas.

JAV nepakeitė savo dalijimosi žvalgybos duomenimis su Ukraina politikos, trečiadienį pareiškė vienas amerikiečių pareigūnas.

REKLAMA
5

Šis pareiškimas nuskambėjo po to, kai Kyjivas apkaltino Vašingtoną neperspėjus jo apie artėjančius Rusijos smūgius.

„JAV nepakeitė savo dalijimosi žvalgybos informacija su sąjungininkais ir partneriais, tokiais kaip Ukraina, politikos“, – su anonimiškumo sąlyga AFP sakė JAV pareigūnas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Ukrainos kariuomenei – nemaloni staigmena: be perspėjimo apribotas „Starlink“ veikimas

Ukrainos prezidento patarėjas technologijų klausimais trečiadienį pranešė, kad naktį, regis, buvo apribotas kai kurių „Starlink“ interneto terminalų veikimas.

REKLAMA
REKLAMA

Apie tai paskelbta po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas paragino daryti atakų prieš energetikos infrastruktūrą pauzę.

REKLAMA

Dalijimasis žvalgybos informacija nebuvo sustabdytas, sako Rutte

 

NATO vadovas Markas Rutte, kalbėdamas spaudos konferencijoje Estijoje, sakė, kad D. Trumpas viešai leido suprasti, jog dalijimasis žvalgybos informacija nebuvo sustabdytas.

„Prezidentas vakar, kai išvykdamas iš Baltųjų rūmų į rinkimų kampanijos renginį trumpai pabendravo su žiniasklaida, labai aiškiai pasakė, kad dalijimasis žvalgybos informacija nesustojo“, – teigė M. Rutte.

REKLAMA
REKLAMA

Paklaustas antradienį, ar JAV nutraukė dalijimąsi žvalgybos duomenimis, D. Trumpas žurnalistams atsakė: „Ne, nenutraukėme.“

„Mes jiems padedame, bet iš tikrųjų padedame rasti galutinį atsakymą. Norime, kad karas baigtųsi“, – sakė jis.

„Mes jiems padedame ir dalijamės žvalgybos informacija. Norime, kad karas baigtųsi, todėl dirbame su jais ir su Rusija, kad karas baigtųsi“, – kalbėjo D. Trumpas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

ES taip pat pareiškė neturinti duomenų, rodančių, kad Jungtinės Valstijos būtų nutraukusios žvalgybinės informacijos mainus su Ukraina.

„Nematome jokių požymių, kad žvalgybinės informacijos mainai su Ukraina būtų nutrūkę“, – žurnalistams sakė Europos Komisijos vyriausioji atstovė spaudai Paula Pinho.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Dmitrijus Peskovas (nuotr. Telegram)
Ukrainai pranešus apie JAV paramos trikdžius, sureagavo Kremlius
Dmitrijus Peskovas (Stop kadras iš Kremliaus „Telegram“ kanalo)
Net Kremlius jau šaiposi iš Trumpo? Peskovas paaiškino, kodėl Rusija esą nepažeidžia paliaubų (2)
Buvęs Ukrainos prezidentas Juščenka kreipėsi į Trumpą atviru laišku (nuotr. Dainiaus Labučio)
Buvęs Ukrainos prezidentas Juščenka kreipėsi į Trumpą atviru laišku: štai kas jame sakoma (7)
Volodymyras Zelenskis (EPA-ELTA) (nuotr. Elta)
Zelenskis atskleidė, kokio grasinimo sulaukė iš JAV: viskas dėl smūgių Rusijai (18)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų