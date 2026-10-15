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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Po Ukrainos kariuomenę sukrėtusių „Starlink“ ryšio apribojimų – svarbi žinia: ryšys atkurtas

2026-10-15 12:24 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
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2026-10-15 12:24
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Padėtis dėl „Starlink“ veiklos apribojimų Ukrainoje pagerėjo – „Starshield“ ryšio veikimas judant buvo atkurtas ir toliau užtikrinamas. Apie tai rašo UNIAN, remdamasi šaltiniais Gynybos ministerijoje.

Padėtis dėl „Starlink“ veiklos apribojimų Ukrainoje pagerėjo – „Starshield“ ryšio veikimas judant buvo atkurtas ir toliau užtikrinamas. Apie tai rašo UNIAN, remdamasi šaltiniais Gynybos ministerijoje.

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Pažymima, kad kariniai daliniai patvirtino, jog ryšys vėl veikia.

Tuo pat metu Gynybos ministerija toliau aiškinasi vakar įvestų apribojimų priežastis.

Gynybos ministerija taip pat patikino, kad toliau palaiko ryšius su partneriais, siekdama išsiaiškinti visas ankstesnę dieną įvestų apribojimų priežastis ir aplinkybes.

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Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, dieną prieš tai Ukrainos prezidento patarėjas technologijų klausimais Serhijus Beskrestnovas slapyvardžiu „Flash“ pareiškė, kad bendrovė „SpaceX“ naktį apribojo palydovinio ryšio „Starlink“ terminalų veikimą judant tam tikru greičiu, iš anksto apie tai neinformavusi Ukrainos gynybos pajėgų.

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Gynybos ministerija taip pat pranešė, kad naktį nustatyti „Starlink“ apribojimai apsunkino Ukrainos gynybos pajėgų bepiločių sistemų veikimą, logistiką ir vidutinio nuotolio smūgių vykdymą.

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„Starshield“ yra specializuota bendrovės „SpaceX“ karinė ir žvalgybos programa, pagrįsta civilinės palydovinio interneto sistemos „Starlink“ technologija, tačiau skirta patenkinti konkrečius JAV vyriausybės, Pentagono ir JAV žvalgybos tarnybų poreikius.

Po „Starlink“ ryšio sutrikimų Ukrainoje – Baltųjų rūmų pareiškimas

Baltieji rūmai pareiškė neturintys nieko bendra su palydovinio ryšio sistemos „Starlink“ veikimo apribojimais Ukrainoje ir pabrėžė, kad nekontroliuoja bendrovės „SpaceX“, rašo „Axios“.

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