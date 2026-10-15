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TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Ukraina atnaujino smūgius Rusijai: Kremlius pratrūko kaltinimais

2026-10-15 13:20 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-15 13:20
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Kremlius sureagavo į naujausius Ukrainos smūgius Rusijos energetikos objektams ir pareiškė, kad tokie veiksmai prieštarauja JAV pastangoms siekti taikos, rašo „Sky News“.

Kremlius sureagavo į naujausius Ukrainos smūgius Rusijos energetikos objektams ir pareiškė, kad tokie veiksmai prieštarauja JAV pastangoms siekti taikos, rašo „Sky News“.

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Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas per eilinę spaudos konferenciją pareiškė, kad Rusija nemano, jog Ukraina kada nors laikėsi praėjusią savaitę JAV prezidento Donaldo Trumpo paskelbtų vadinamųjų „energetinių paliaubų“.

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Tačiau Ukraina teigia, kad trims dienoms buvo sustabdžiusi tokius smūgius, bet vėliau juos atnaujino, nes Rusija ir toliau atakavo Ukrainos energetikos sektorių.

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(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Ukraina atnaujino atakas

Per savo pradėtą agresijos karą Rusija ne kartą atakavo Ukrainos civilinę ir energetikos infrastruktūrą.

Kyjivas teigia, kad smūgiais Rusijos energetikos objektams siekia sunaikinti kuro tiekimo ir finansavimo šaltinius, kurie padeda Kremliui tęsti karą.

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kol
kol
2026-10-15 13:57
nesunaikins kremliaus buduliu putino peskovo lavrovo dimitrejevo ir kito brudo visa laika bus kalti kiti tik ne kacapai o tv 3 slamstas ruskiu neisgelbes
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