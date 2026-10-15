Ukraina atnaujino smūgius Rusijai: Kremlius pratrūko kaltinimais

Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas per eilinę spaudos konferenciją pareiškė, kad Rusija nemano, jog Ukraina kada nors laikėsi praėjusią savaitę JAV prezidento Donaldo Trumpo paskelbtų vadinamųjų „energetinių paliaubų“.
Tačiau Ukraina teigia, kad trims dienoms buvo sustabdžiusi tokius smūgius, bet vėliau juos atnaujino, nes Rusija ir toliau atakavo Ukrainos energetikos sektorių.
Ukraina atnaujino atakas
Per savo pradėtą agresijos karą Rusija ne kartą atakavo Ukrainos civilinę ir energetikos infrastruktūrą.
Kyjivas teigia, kad smūgiais Rusijos energetikos objektams siekia sunaikinti kuro tiekimo ir finansavimo šaltinius, kurie padeda Kremliui tęsti karą.
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