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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Vokietijos ministras pasiuntė žinią Kyjivui: „Mūsų parama nekelia abejonių, tačiau...“

2026-10-15 11:30 / šaltinis: ELTA ir Balsas.lt / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA ir Balsas.lt / aut.
2026-10-15 11:30
Pridėkite kaip šaltinį Google

Vokietijos finansų ministras Larsas Klingbeilas paragino Ukrainą toliau įgyvendinti reformas, praneša agentūra „Reuters“.

Ukrainos vėliava (Žygimantas Gedvila/Fotobankas)
GALERIJA (27)

Vokietijos finansų ministras Larsas Klingbeilas paragino Ukrainą toliau įgyvendinti reformas, praneša agentūra „Reuters“.

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„Mūsų parama Ukrainai yra aiški ir dėl jos nekyla jokių abejonių“, – ketvirtadienį Bankoke Tarptautinio valiutos fondo (TVF) rudens susitikimo kuluaruose žurnalistams sakė ministras.

Vis dėlto, anot jo, esama aiškaus lūkesčio, kad Rusijos užpulta Ukraina, nepaisant karo, turi toliau vykdyti reformas. Kyjivas esą neturi lėtinti tempo.

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„Manau, kad gali būti dar geriau“, – pabrėžė L. Klingbeilas.

Konkrečių pavyzdžių ministras nepateikė, tačiau paminėjo, kad Vokietijoje jam tenka pagrįsti milijardinės paramos Ukrainai finansavimą. Korupcija Ukrainoje jau seniai yra didelė problema.

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FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

Rusijos atakos

L. Klingbeilas taip pat pažymėjo, kad Rusija pastaruoju metu dar labiau suintensyvino atakas prieš Ukrainą. Jis sakė siekiantis, kad Ukraina gautų pakankamą finansavimą 2026 ir 2027 metais.

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Ketvirtadienį TVF susitikimo kuluaruose konsultacijų susirinko 20 didžiausių pramoninių ir besivystančių ekonomikų (G20) finansų ministrai. Susitikime, kaip ir rugpjūčio pabaigoje, dalyvavo ir L. Klingbeilio kolega iš Rusijos Antonas Siluanovas.

L. Klingbeilas teigė su juo nekalbėjęs ir priminė, kad dar rugpjūtį atvirai kritikavo Rusiją. Pasak ministro, jis nėra įprastas partneris.

„Rusija turi nutraukti šį karą“, – pabrėžė jis.

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