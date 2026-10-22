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TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Siaubo filmo scenarijus lėktuvo salone: dėl gyvatės atšauktas skrydis

2026-10-22 10:21 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-22 10:21
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Pirmadienį viename Japonijos oro uoste „Japan Airlines“ lėktuvo salone buvo rasta gyvatė, skelbia „The Independent“. Aptikta 40 cm ilgio gyvatė.

Lėktuvas (nuotr. 123rf, stop kadras)

Pirmadienį viename Japonijos oro uoste „Japan Airlines“ lėktuvo salone buvo rasta gyvatė, skelbia „The Independent“. Aptikta 40 cm ilgio gyvatė.

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Nustatyta, kad ji nekenksminga, nekanda.

Lėktuve aptikta gyvatė

Gyvatę Fukuokos oro uoste aptiko mechanikas po lėktuvo kilimėliu.

Maždaug po 24 valandų gyvatę sugavo laukinės gamtos kontrolės ekspertas.

Aviakompanija aiškinasi, kaip gyvatė pateko į lėktuvą.

Skrydis buvo atšuktas.

„Kiek mums žinoma, dar niekada nebuvo atvejo, kad gyvatė patektų į keleivių saloną“, – teigiama aviakompanijos pranešime.

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„Atsiprašome keleivių už sukeltus nepatogumus“, – priduriama komentare.

Tai nėra pirmas atvejis aviacijos istorijoje, kai į lėktuvus patenka gyvatės.

2019 m. vyras netyčia į lėktuvą, skridusį iš Floridos į Havajus (JAV), įsinešė gyvatę. 20-metis keleivis gyvatę rado savo kuprinėje.

2022 m. Reikėjo keisti „AirAsia“ skrydžio maršrutą, nes salone buvo pastebėta gyvatė.

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