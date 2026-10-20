Siaubingas incidentas: užsidegė keleivinis lėktuvas

Lėktuvas turėjo skristi iš Jorge Chávezo tarptautinio oro uosto į Piūros miestą toje pačioje šalyje. Apie gaisrą pranešė specializuotas portalas „Breaking Aviation News & Videos“ ir Pietų Amerikos žiniasklaidos priemonės, įskaitant Peru naujienų agentūrą „Agencia Andina“.
Incidentas sukėlė didelį sujudimą internete. Socialiniuose tinkluose iškart pasirodė vaizdo įrašai, kuriuose aiškiai matyti liepsnos ir iš kairiojo lėktuvo sparno kylantys tiršti dūmai.
Dėl susidariusios situacijos teko nedelsiant evakuoti visus keleivius. Kol kas nepranešama, kad kas nors būtų nukentėjęs.
BREAKING: LATAM A320 engine catches on fire while departing Lima Jorge Chavez International Airport, Peru. In a statement the airline said " an unforeseen technical event occurred before takeoff, and for this reason the preventive disembarkation of all passengers was determined, prioritizing their safety at all times."— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) October 19, 2026
Oro linijos paskelbė pranešimą
Oro linijų bendrovė „LATAM Airlines Peru“ paskelbė oficialų pranešimą, kuriame situaciją įvardijo kaip „nenumatytą techninį incidentą“. Vežėja informavo, kad buvo aktyvuoti atitinkami saugumo protokolai.
Pareiškime bendrovė atsiprašė dėl patirtų nepatogumų ir pabrėžė, kad aviacijos saugumas išlieka svarbiausiu jos prioritetu.
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