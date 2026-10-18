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TV3 naujienos > Užsienis

Kanados karinėje bazėje – gaisras: žuvo keturi kariai

2026-10-18 20:22 / šaltinis: BNS
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2026-10-18 20:22
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Vakarų Kanadoje esančioje karinėje bazėje kilus gaisrui, žuvo keturi kariai ir dar dešimtys buvo sužeisti, sekmadienį pranešė ministras pirmininkas Markas Carney.

Kanados vėliava SCANPIX

Vakarų Kanadoje esančioje karinėje bazėje kilus gaisrui, žuvo keturi kariai ir dar dešimtys buvo sužeisti, sekmadienį pranešė ministras pirmininkas Markas Carney.

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„Su giliu liūdesiu šiuo metu galiu patvirtinti, kad keturi tarnybos nariai neteko gyvybių, o jų artimieji buvo informuoti“, – apie incidentą Kanados pajėgų Veinraito bazėje vakarinėje Albertos provincijoje kalbėjo M. Carney.

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Jis pridūrė, kad „dešimtys kitų patyrė sunkių sužalojimų“.

Sveiktos įstaigos buvo „visiškai perkrautos“

Maždaug už 200 km į šiaurės vakarus nuo bazės esančio Edmontono miesto ligoninės gydytojas visuomeniniam transliuotojui CBC anksčiau teigė, kad Veinraito sveikatos priežiūros įstaigos buvo „visiškai perkrautos“ dėl pagalbos reikalaujančių pacientų skaičiaus.

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Kanados pajėgų Veinraito bazė yra viena aktyviausių Kanados karinių mokymų bazių, kur kariai rengiasi kovinėms operacijoms. Joje veikia Kanados manevrų mokymo centras, vykdantis tikroviškas mūšio lauko pratybas, ir 3-iosios Kanados divizijos mokymo centras, teikiantis karinį rengimą.

Gaisras taip pat sutrikdė išankstinį balsavimą prieš pirmadienio referendumą dėl to, ar Alberta turėtų pradėti procesą, galintį atvesti prie nepriklausomybės nuo Kanados. „Elections Alberta“ pranešė, kad dvi balsavimo apylinkės Loidminsteryje ir Vermilione šeštadienį buvo uždarytos anksčiau laiko, o balsalapiai saugiai išvežti.

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