Gaisras iš Juozo atėmė namus – to, ką ryžosi padaryti kaimynė Agnė, nesitikėjo niekas: „Aš nenusipelniau“

Juozui padėti atvyko „TV Pagalbos“ gelbėtojas Linas Jakštas.
„Sako vagis atėjo – išėjo, kažką paliko, o čia nieko…“ – sakė Juozas.
Vyrui sudegė ne šiaip namas – tai buvo jo tėvų namai, vieta, kurioje gyveno visą savo gyvenimą. Gaisras prasidėjo nuo įjungtos viryklės. Pirmą naktį po nelaimės vyras miegojo automobilyje.
„Jis sako: aš savame kieme, aš mašinoje miegosiu. Mes su vyru vakar čiužinį ir patalynę vežėme. Jis man verkdamas sako – aš nenusipelniau, aš nevertas to gerumo“, – kuklius Juozo žodžius prisiminė kaimynė Agnė.
Juozas atsisako priimti pagalbą
„Kitiems jis eis padės, nuveš, bet pats nepriima pagalbos“, – apie Juozo būdą kalbėjo kaimynė.
Ir tai toli gražu ne visa šio vyro našta. Juozą kamuoja onkologinė liga – diagnozuotas prostatos piktybinis auglys. Santaupų jis neturi, o galimybių atstatyti namo – taip pat. Juozas džiaugiasi, kad lemiamu momentu išėjo pašerti avelės ir pats išvengė dar didesnės nelaimės.
„Kaip aš nesugalvojau pulti į ugnį traukti baliono? Kažkas sustabdė. Galbūt nebereikėjo šiandien vargti“, – kalbėjo jis.
Nors vyras liko kaip stovi – be stogo, be lovos ir be vietos, kurioje galėtų glaustis, iš savo tėviškės jis trauktis niekur nenori. Jis nori čia likti iki gyvenimo pabaigos. Labiausiai Juozas bijo tapti našta kitiems – tiek valdiškoms įstaigoms, tiek aplinkiniams.
„Ar verta dėl manęs aukotis? Man nereikia nieko“, – graudžiai kalbėjo vyras.
Tačiau gelbėtojas Linas palikti Juozo likimo valiai nesiruošė. Ką padaryti nutarė jis – pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.