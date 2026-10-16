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TV3 naujienos > Gyvenimas

Gaisras iš Juozo atėmė namus – to, ką ryžosi padaryti kaimynė Agnė, nesitikėjo niekas: „Aš nenusipelniau“

2026-10-16 18:15 / šaltinis: TV3 laida „TV pagalba“ / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „TV pagalba“ / aut.
2026-10-16 18:15
Pridėkite kaip šaltinį Google

73-ejų metų Juozas vos per keliolika minučių prarado viską: gaisras pasiglemžė jo tėvų namus, visą turtą ir kartu buvusį keturkojį draugą. Likęs be stogo virš galvos ir kovojantis su sunkia onkologine liga, vyras atsisakė palikti tėviškę ir ketino miegoti automobilyje. Tačiau kaimynė Agnė nesėdėjo rankų sudėjusi ir nusprendė iškviesti „TV Pagalbą“.

73-ejų metų Juozas vos per keliolika minučių prarado viską: gaisras pasiglemžė jo tėvų namus, visą turtą ir kartu buvusį keturkojį draugą. Likęs be stogo virš galvos ir kovojantis su sunkia onkologine liga, vyras atsisakė palikti tėviškę ir ketino miegoti automobilyje. Tačiau kaimynė Agnė nesėdėjo rankų sudėjusi ir nusprendė iškviesti „TV Pagalbą“.

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Juozui padėti atvyko „TV Pagalbos“ gelbėtojas Linas Jakštas.

„Sako vagis atėjo – išėjo, kažką paliko, o čia nieko…“ – sakė Juozas.

Vyrui sudegė ne šiaip namas – tai buvo jo tėvų namai, vieta, kurioje gyveno visą savo gyvenimą. Gaisras prasidėjo nuo įjungtos viryklės. Pirmą naktį po nelaimės vyras miegojo automobilyje.

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„Jis sako: aš savame kieme, aš mašinoje miegosiu. Mes su vyru vakar čiužinį ir patalynę vežėme. Jis man verkdamas sako – aš nenusipelniau, aš nevertas to gerumo“, – kuklius Juozo žodžius prisiminė kaimynė Agnė.

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(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Gaisras iš Juozo atėmė namus: tai ką ryžosi padaryti kaimynė Agnė nesitikėjo niekas

Juozas atsisako priimti pagalbą

„Kitiems jis eis padės, nuveš, bet pats nepriima pagalbos“, – apie Juozo būdą kalbėjo kaimynė.

Ir tai toli gražu ne visa šio vyro našta. Juozą kamuoja onkologinė liga – diagnozuotas prostatos piktybinis auglys. Santaupų jis neturi, o galimybių atstatyti namo – taip pat. Juozas džiaugiasi, kad lemiamu momentu išėjo pašerti avelės ir pats išvengė dar didesnės nelaimės. 

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„Kaip aš nesugalvojau pulti į ugnį traukti baliono? Kažkas sustabdė. Galbūt nebereikėjo šiandien vargti“, – kalbėjo jis.

Nors vyras liko kaip stovi – be stogo, be lovos ir be vietos, kurioje galėtų glaustis, iš savo tėviškės jis trauktis niekur nenori. Jis nori čia likti iki gyvenimo pabaigos. Labiausiai Juozas bijo tapti našta kitiems – tiek valdiškoms įstaigoms, tiek aplinkiniams.

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„Ar verta dėl manęs aukotis? Man nereikia nieko“, – graudžiai kalbėjo vyras.

Tačiau gelbėtojas Linas palikti Juozo likimo valiai nesiruošė. Ką padaryti nutarė jis – pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 per TV3 televiziją.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.

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