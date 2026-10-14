Prekybos centre „Ozas“ – evakuacija

Trečiadienį apie 10 val. buvo evakuoti visi darbuotojai ir lankytojai. Skaitytoja portalui tv3.lt nurodė ir apie jaučiamą stiprų kvapą.
Atnaujinta 10.39 val.
Maždaug po 15 minučių lankytojai ir darbuotojai galėjo saugiai sugrįžti į vidų. Evakuacija atšaukta.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnyba pranešimo apie įvykį kol kas negavo, patvirtino atstovė.
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