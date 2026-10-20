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Žaibas trenkė į „Wizz Air“ lėktuvą: keleivių laukė 9 valandų košmaras

2026-10-20 10:48 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-20 10:48
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Žaibas trenkė į iš Varšuvos skridusį „Wizz Air“ lėktuvą prieš pat nusileidimą Sofijoje, rašo „Onet“. Dėl šio incidento gerokai vėlavo atgalinis skrydis iš Bulgarijos.

„Wizz Air“ skrydyje – tikras chaosas: girtą 20-metį teko surišti | Scanpix nuotr.

Žaibas trenkė į iš Varšuvos skridusį „Wizz Air“ lėktuvą prieš pat nusileidimą Sofijoje, rašo „Onet“. Dėl šio incidento gerokai vėlavo atgalinis skrydis iš Bulgarijos.

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Portalo „Fly4free“ duomenimis, incidentas įvyko penktadienio popietę. „Wizz Air“ lėktuvas pakilo iš Varšuvos Šopeno oro uosto ir skrido į Bulgarijos sostinę.

Likus vos kelioms minutėms iki Sofijos žaibas trenkė į orlaivį. Laimei, tai nesukėlė pavojingos situacijos, o lėktuvas saugiai nusileido 15.33 val. vietos laiku.

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Skrydis iš Sofijos į Varšuvą vėlavo net 9 valandas

Vis dėlto problemų išvengti nepavyko. Paaiškėjo, kad orlaivis negalėjo iš karto leistis į atgalinį skrydį į Varšuvą ir turėjo likti Bulgarijoje, nes jam prireikė nenumatytos techninės priežiūros.

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„Lėktuvas galės grįžti į eksploataciją tik įvykdžius atitinkamus reikalavimus ir gavus įgaliotų techninės priežiūros darbuotojų leidimą skristi“, – portalui „Fly4free“ pranešė „Wizz Air“ spaudos tarnyba.

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Dėl šio incidento skrydis iš Sofijos į Varšuvą vėlavo net 9 valandas. Lėktuvas turėjo pakilti 15.45 val. vietos laiku, tačiau galiausiai išskrido tik praėjus kelioms minutėms po vidurnakčio. Teko laukti pakaitinio orlaivio.

Oro linijų bendrovė pranešė, kad keleiviams kaip kompensacija buvo išdalyti maisto ir gėrimų kuponai. Iš pradžių jų vertė siekė 5 eurus, vėliau keleiviams buvo suteikti papildomi 12 eurų vertės kuponai.

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