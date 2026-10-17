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TV3 naujienos > Žmonės

Atskleista, ką pilotas kartojo prieš pat lėktuvo katastrofą: perspėjimai liko be atsako

2026-10-17 15:51 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-17 15:51
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Jungtinėse Amerikos Valstijose aiškėja naujos rugsėjį įvykusios tragiškos lėktuvo katastrofos aplinkybės. Majamio tarptautiniame oro uoste krovininiam „Amazon“ lėktuvui išriedėjus už kilimo ir tūpimo tako ribų bei susidūrus su dviem automobiliais, žuvo penki žmonės. Paviešintoje preliminarioje tyrimo ataskaitoje atskleista, kas vyko pilotų kabinoje paskutinėmis akimirkomis prieš nelaimę.

Asociatyvi nuotrauka (nuotr. 123rf.com)

Jungtinėse Amerikos Valstijose aiškėja naujos rugsėjį įvykusios tragiškos lėktuvo katastrofos aplinkybės. Majamio tarptautiniame oro uoste krovininiam „Amazon“ lėktuvui išriedėjus už kilimo ir tūpimo tako ribų bei susidūrus su dviem automobiliais, žuvo penki žmonės. Paviešintoje preliminarioje tyrimo ataskaitoje atskleista, kas vyko pilotų kabinoje paskutinėmis akimirkomis prieš nelaimę.

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Kaip praneša „CBS News“, JAV Nacionalinė transporto saugos valdyba (NTSB) paskelbė preliminarią ataskaitą, kurioje atskleidė naujų detalių apie rugsėjo 6-ąją įvykusią katastrofą.

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Tyrėjų duomenimis, antrasis pilotas dar prieš nusileidimą ne kartą perspėjo, kad lėktuvas skrenda pernelyg dideliu greičiu. Tačiau į jo perspėjimus nebuvo nuosekliai reaguojama.

Ataskaitoje taip pat paaiškėjo, kad lėktuvo kapitonas mėgino nutraukti tūpimą ir vėl pakilti, kai orlaivis jau buvo nusileidęs ir iki katastrofos buvo likusios vos kelios akimirkos.

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Be to, nustatyta, kad tai buvo pirmoji diena, kai abu pilotai skrido kartu, o nusileidimą apsunkino dėl netoliese siautusių audrų kilęs stiprus vėjas.

Per katastrofą žuvo penki žmonės

Remiantis tyrimo ataskaita, bendrovės „21 Air“ krovininis lėktuvas „Boeing 767-33A“, vykdęs skrydį „Amazon“ užsakymu, rugsėjo 6 dieną, 13.53 val. vietos laiku, nusileido Majamio tarptautiniame oro uoste.

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Iš San Chuano, Puerto Riko, atskridęs orlaivis nusileido ant 30-ojo kilimo ir tūpimo tako, tačiau nesugebėjo laiku sustoti. Lėktuvas išriedėjo už tako ribų, pralaužė oro uosto teritoriją juosiančią tvorą, kirto gatvę ir sustojo maždaug už 366 metrų nuo tako pabaigos.

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Pirmiausia orlaivis rėžėsi į oro uosto teritorijos pakraščiu važiavusį „Ford Econoline“ mikroautobusą. Iš septynių jame buvusių žmonių penki žuvo, o dar du patyrė sunkių sužalojimų.

Vėliau lėktuvas kliudė ir „Toyota Corolla Cross“ automobilį, važiavusį Northwest 67th Avenue gatve. Vienintelis juo važiavęs žmogus taip pat buvo sunkiai sužeistas.

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Tuo metu abu lėktuve buvę pilotai atsipirko nesunkiais sužalojimais ir sugebėjo išsigelbėti.

Dvylikos puslapių preliminarioje ataskaitoje galutinė katastrofos priežastis dar neįvardyta. Tikimasi, kad išsamus tyrimas ir galutinės išvados bus paskelbtos per artimiausius vienus ar dvejus metus.

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Atskleisti paskutiniai pilotų pokalbiai

Lėktuvo skrydžio savirašių duomenys atskleidė, kad orlaiviui artėjant prie kilimo ir tūpimo tako antrasis pilotas perspėjo apie pernelyg didelį greitį.

„Per likusią įrašo dalį antrasis pilotas dar ne kartą komentavo pernelyg didelį lėktuvo greitį. Tačiau į šiuos perspėjimus nebuvo nuosekliai atsakoma“, – nurodoma NTSB ataskaitoje.

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Skrydžio savirašiai taip pat užfiksavo daugiau nei dešimt elektroninių perspėjimų apie galimą pavojų.

Tyrėjų duomenimis, lėktuvas kirto kilimo ir tūpimo tako pradžią skrisdamas maždaug 328 km/val. greičiu. Orlaivis nusileido maždaug už 1143 metrų nuo tako pradžios, o jo greitis tuo metu siekė apie 296 km/val.

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Ataskaitoje taip pat pažymima, kad pilotai nepanaudojo nei aerodinaminių stabdžių, nei variklių atbulinės traukos sistemų, kurios padeda sumažinti lėktuvo greitį po nusileidimo.

Lėktuvo perspėjimo sistema kelis kartus pranešė apie pernelyg didelį žemėjimo greitį ir pavojingai mažą aukštį.

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Remiantis ataskaita, praėjus maždaug 15 sekundžių po to, kai lėktuvas palietė kilimo ir tūpimo taką, kapitonas paragino nutraukti tūpimą ir bandyti vėl pakilti. Tačiau tuo metu iki tako pabaigos buvo likę vos apie 126 metrai.

Pakartotinis artėjimas tūpti yra standartinė aviacijos procedūra, kurios metu pilotas nutraukia nusileidimą, vėl pakelia orlaivį ir iš naujo mėgina nusileisti.

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Tyrėjai taip pat nustatė, kad 30-ojo kilimo ir tūpimo tako pabaigoje nebuvo įrengta speciali avarinio stabdymo sistema, kuri galėtų padėti sustabdyti už tako ribų išriedėjusį lėktuvą.

Nelaimės dieną siautėjo audros

Katastrofos metu Majamio tarptautinio oro uosto apylinkėse buvo fiksuojamos perkūnijos ir stiprūs vėjo gūsiai. Vėjo greitis siekė nuo 17 iki 26 mazgų, tai yra maždaug 31–48 km/val.

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Apie 13.49 val., kai lėktuvas buvo nutolęs maždaug 22 kilometrus nuo kilimo ir tūpimo tako, skrydžių vadovas suteikė įgulai leidimą leistis. Tačiau, kaip nustatyta tyrimo metu, pilotams nebuvo perduota informacija apie vėjo sąlygas.

JAV Federalinės aviacijos administracijos taisyklėse numatyta, kad suteikiant leidimą naudotis kilimo ir tūpimo taku, kuriame yra pavėjinis vėjo komponentas, skrydžių vadovai privalo nurodyti vėjo kryptį ir greitį.

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Pilotai kartu skrido pirmą kartą

Tyrimo metu paaiškėjo ir dar viena detalė – katastrofos diena buvo pirmoji, kai abu pilotai dirbo kartu. Lėktuvo kapitonas tyrėjams nurodė turintis 7267 skrydžio valandų patirtį. Bendrovėje „21 Air“ jis dirbo nuo balandžio mėnesio.

Tuo metu antrasis pilotas buvo sukaupęs apie 2800 skrydžio valandų ir bendrovėje dirbo nuo 2025 metų vasario.

Anksčiau tą pačią dieną abu pilotai jau buvo atlikę skrydį iš Majamio į San Chuaną. Tuomet lėktuvą pilotavo antrasis pilotas. Vis dėlto tai buvo pirmoji jų bendro darbo diena.

Po smūgio kilo gaisras

Katastrofos metu lėktuvas buvo smarkiai apgadintas, o po susidūrimo dešiniajame sparne kilo gaisras. Nuo orlaivio atsiskyrė dalis dešiniojo sparno ir dešinysis variklis. Pilotai prieš evakuodamiesi išjungė lėktuvo sistemas.

Tyrėjų duomenimis, „Boeing 767“ buvo pagamintas 1994 metų birželį kaip keleivinis lėktuvas, o 2016 metų birželį pertvarkytas į krovininį.

Iki katastrofos orlaivis buvo išskraidęs apie 110 077 valandas ir atlikęs 24 505 skrydžio ciklus.

Dešinysis variklis buvo smarkiai apgadintas karščio, iš dalies atsiskyręs nuo sparno konstrukcijos ir gulėjo ant žemės. Didelė dešiniojo sparno viršutinės dangos dalis buvo rasta automobilių stovėjimo aikštelėje, maždaug už 48 metrų į šiaurės vakarus nuo lėktuvo.

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Nukentėjusiojo advokatas prabilo apie neatsakytus klausimus

Vienam iš katastrofą išgyvenusių mikroautobuso keleivių, 27 metų Sebastianui Perdomo Torresui, atstovaujantis advokatas Pablo Rojasas sureagavo į paviešintas tyrimo išvadas.

Jo teigimu, nors ataskaitoje pateikta svarbios informacijos, ji kol kas neatsako į visus klausimus.

„Nežinau, kokias galutines išvadas pateiks NTSB, tačiau galiu pasakyti, kad ši informacija neatsako į visus mūsų klausimus apie platesnę oro linijų veiklą. Todėl šiuos aspektus išsamiai nagrinėsime savarankiškai, nepriklausomai nuo to, ką NTSB nustatys dėl tiesioginių katastrofos priežasčių“, – teigė P. Rojasas.

Krovinių pervežimo oro transportu bendrovė „21 Air“, kurios būstinė įsikūrusi Grinsbore, Šiaurės Karolinoje, valdo beveik dvi dešimtis „Boeing 757“ ir „Boeing 767“ orlaivių.

Reaguodama į paviešintą ataskaitą, bendrovė pranešė ir toliau bendradarbiausianti su tyrėjais.

„Atidžiai nagrinėjame NTSB preliminarioje ataskaitoje pateiktą informaciją, taip pat vertiname savo vidaus saugos ir veiklos procedūras. Remdamiesi nustatytais faktais, imsimės visų tinkamų veiksmų saugai gerinti“, – teigiama bendrovės pranešime.

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