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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Plinta naujas virusas: ES šalyje jau mirė vyras

2026-10-22 19:01 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-22 19:01
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Prancūzijoje užfiksuotas pirmasis pasaulyje patvirtintas žmogaus užsikrėtimo Šamondos virusu atvejis. Anksčiau šis virusas daugiausia buvo aptinkamas gyvūnams, praneša „The Guardian“.

Ligoninė (nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (6)

Prancūzijoje užfiksuotas pirmasis pasaulyje patvirtintas žmogaus užsikrėtimo Šamondos virusu atvejis. Anksčiau šis virusas daugiausia buvo aptinkamas gyvūnams, praneša „The Guardian“.

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Pažymima, kad užsikrėtęs vyras sirgo sunkiomis gretutinėmis ligomis, o jo imuninė sistema buvo nusilpusi. Šiuo metu specialistai aiškinasi, ar virusas galėjo tapti jo mirties priežastimi arba prie jos prisidėti, taip pat nustato galimus užsikrėtimo būdus.

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Šamondos virusas priklauso bunjavirusų genčiai ir perduodamas įkandus užsikrėtusioms mašalams. Anksčiau jis buvo aptiktas ūkiniams gyvūnams už Europos ribų, o šią vasarą pirmą kartą užfiksuotas ir Europos žemyne auginamiems gyvuliams.

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Austrijos sveikatos ir maisto saugos agentūros duomenimis, galvijams, avims ir ožkoms virusas gali sukelti viduriavimą, apetito praradimą, sumažinti primilžį, taip pat lemti persileidimus ir įgimtas palikuonių anomalijas.

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Be to, Šveicarijoje ir Vokietijoje viruso genetinės medžiagos aptikta arklių, nugaišusių pasireiškus neurologiniams simptomams, smegenyse.

(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Europą alinantys karščiai šiems ūkininkams teikia tik džiaugsmą: „Patikėkite...“

Virusai Europoje

Anksčiau skelbta, kad Vakarų Nilo virusas rekordiškai greitai plinta Europos Sąjungoje ir pasiekia naujus žemyno regionus.

Rugsėjį pranešta, kad netoli Frankfurto oro uosto Vokietijoje mirė trečias maliarija užsikrėtęs žmogus.

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