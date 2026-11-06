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Dėl paauglės saugumo – ieškinys „Google“: tėvai kaltina DI paiešką

2026-11-06 15:54 / šaltinis: AFP-BNS / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: AFP-BNS / aut.
2026-11-06 15:54
Pridėkite kaip šaltinį Google

Trylikametės mergaitės tėvai padavė į teismą JAV technologijų milžinę „Google“ ir teigia, kad jų dukra naudojo mokyklos išduotą kompiuterį ir „Google“ dirbtinio intelekto (DI) technologiją planuodama galimą savižudybę bei laidotuves.

Google. Asociatyvi archyvo nuotrauka. Andrius Ufartas / ELTA

Trylikametės mergaitės tėvai padavė į teismą JAV technologijų milžinę „Google“ ir teigia, kad jų dukra naudojo mokyklos išduotą kompiuterį ir „Google“ dirbtinio intelekto (DI) technologiją planuodama galimą savižudybę bei laidotuves.

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Pirmadienį Kalifornijos teismui pateiktas ieškinys yra pirmoji žinoma byla, kurioje „Google“ kaltinama aplaidumu dėl DI integruotų funkcijų nešiojamuosiuose kompiuteriuose „Chromebook“. Šiais pigiais technologijų milžinės nešiojamaisiais kompiuteriais naudojasi milijonai moksleivių JAV ir visame pasaulyje.

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Paauglė, įvardyta Emmos vardu, neturėjo prieigos nei prie „Google“ DI programėlės „Gemini“, nei prie „OpenAI“ sukurto „ChatGPT“, nes mokykla jas užblokavo. Tačiau paauglė galėjo naudotis „Google“ paieškos sistema, kurioje veikia DI paremti įrankiai.

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Šių funkcijų nebuvo tarp įrankių, kuriuos, kaip šią savaitę paskelbė „Google“, numatoma automatiškai išjungti moksleiviams.

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Šeima kelia klausimus dėl DI paieškos saugumo

„Mokyklos turėtų išjungti paiešką ir neleisti ja naudotis tol, kol „Google“ nepašalins DI režimo iš paieškos arba neužtikrins, kad kiekvienas mokinys būtų visiškai saugus bendraudamas su DI“, – ketvirtadienį naujienų agentūrai AFP sakė vienas iš šeimos advokatų Andrew Liddell.

Ieškinyje teigiama, kad Emma buvo „laiminga 13 metų mergaitė“ iš Šiaurės Karolinos, kuri mokėsi puikiais pažymiais, grojo ir dalyvavo skaučių veikloje. Kaip teigiama ieškinyje, nepaisant to, kad mergaitė „niekada neturėjo“ psichikos sveikatos problemų, vos per kelis mėnesius nuo tada, kai mokykliniame nešiojamajame kompiuteryje ėmė naudotis „Google“ DI paieška, ji „tyliai nusirito į sunkią psichologinę krizę“.

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Kovo 17 d. mokyklos stebėjimo programinė įranga užfiksavo dokumentą pavadinimu „Laidotuvės“, ir mokykla apie tai pranešė jos tėvams. Prisijungusi prie dukros paskyros, motina realiu laiku pamatė, kaip Emma rašo atsisveikinimo laišką, ir mergaitės tėvas ėmėsi veiksmų.

„Nagrinėjame ieškinyje pateiktus teiginius ir žiūrime į tai labai rimtai“, – agentūrai AFP sakė „Google“ atstovas Jose Castaneda.

„Google“ teigia, kad DI režime veikia apsaugos nuo žalojimosi priemonės bei bandymų jas apeiti blokavimas.

Tačiau Emma „galėjo vėl ir vėl ir vėl prie to sugrįžti“, sakė advokatas. „Kad ir kokias apsaugas, jų manymu, jie įdiegė, jos akivaizdžiai buvo nepakankamos“, – pabrėžė jis.

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