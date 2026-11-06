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TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Akcijų išpardavimas persimetė į Aziją: Seulo indeksas vienu metu smuko beveik 9 proc.

2026-11-06 09:40 / šaltinis: AFP-BNS / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: AFP-BNS / aut.
2026-11-06 09:40
Pridėkite kaip šaltinį Google

Azijos technologijų bendrovės penktadienį patyrė didžiulį smūgį, investuotojams reaguojant į ketvirtadieninį nuosmukį Volstrite, kurį pakurstė baimė, kad po triuškinamos pergalės šios savaitės JAV kadencijos vidurio rinkimuose demokratai sugriežtins dirbtinio intelekto (DI) sektoriaus reguliavimą.

Frankfurto akcijų birža. Asociatyvi archyvo nuotrauka (stop kadras).

Azijos technologijų bendrovės penktadienį patyrė didžiulį smūgį, investuotojams reaguojant į ketvirtadieninį nuosmukį Volstrite, kurį pakurstė baimė, kad po triuškinamos pergalės šios savaitės JAV kadencijos vidurio rinkimuose demokratai sugriežtins dirbtinio intelekto (DI) sektoriaus reguliavimą.

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Azijos biržos penktadienį raudonuoja, o didžiausias smūgis teko Seului ir Tokijui, prekiautojams masiškai traukiantis dėl netikrumo technologijų sektoriuje, kuris vos prieš penkis mėnesius buvo iškėlęs šių biržų indeksus į rekordines aukštumas.

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Nors istorine „mėlynąja banga“ vadinama demokratų pergalė iš pradžių buvo sutikta palankiai, tikintis, kad ji gali priversti prezidentą Donaldą Trumpą nutraukti karą prieš Iraną, netrukus į pirmą planą iškilo būgštavimai dėl poveikio DI infrastruktūros plėtrai.

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Investuotojai nerimauja dėl DI plėtros

Duomenų centrai sulaukė didelio įvairių politinių pažiūrų JAV rinkėjų pasipriešinimo, o daugelis pergalę kadencijos vidurio rinkimuose iškovojusių kandidatų žadėjo pristabdyti tokius projektus.

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Pasak analitikų, investuotojus taip pat išgąsdino progresyvaus JAV senatoriaus Bernie Sanderso raginimas paskelbti nacionalinį moratoriumą duomenų centrų statyboms.

Visa tai dar labiau padidino jau ir taip tvyrojusią baimę dėl šimtų milijardų dolerių, kuriuos bendrovės investavo į DI sektorių, taip pat dėl to, kada atsipirks tokios investicijos.

Michaelas Hewsonas iš „MCH Market Insights“ sako, kad investuotojai išparduoda akcijas dėl „susirūpinimo, jog galime sulaukti didesnio pasipriešinimo DI plėtros planams, o rezultatai Teksase sukėlė nerimą, kad valstijos politikai gali nusitaikyti į Elono Musko „Tesla“ ir „SpaceX“ dėl jo paramos D. Trumpui“.

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Nuosmukis Volstrite persimetė į Aziją

„Nasdaq“ biržos indeksas ketvirtadienį smuko 5,5 proc. Procentine išraiška tai buvo prasčiausia jo diena nuo praėjusių metų balandžio, kai D. Trumpas paskelbė apie plataus masto pasaulinius muitus. „S&P 500“ indeksas smuko daugiau nei keturiais procentais, o „Dow Jones“ – daugiau nei trimis procentais.

Didžiulis išpardavimas penktadienį persimetė ir į Aziją. Seulo biržos indeksas KOSPI vienu metu krito beveik devyniais procentais: lustų milžinės „SK hynix“ akcijos atpigo 10 proc., o jos konkurentės „Samsung“ – aštuoniais procentais.

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KOSPI indeksas nuo gruodžio pabaigos iki birželio vidurio, kuomet pasiekė rekordinį lygį, išaugo daugiau nei dvigubai, tačiau nuo tada neteko beveik 50 proc.

Tokijo biržos indeksas smuko septyniais procentais, „Kioxia“ ir „SoftBank“ akcijų kursui nukritus daugiau kaip 10 proc., o „Advantest“ atpigus daugiau nei aštuoniais procentais.

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TSMC akcijų smukimas septyniais procentais nusmukdė Taipėjaus „Taiex“ indeksą apie aštuonis procentus.

Honkongo, Šanchajaus, Sidnėjaus ir Singapūro biržų indeksai smuko daugiau nei vienu procentu.

Nafta vėl brangsta

Nuotaikas aptemdė ir naujas naftos kainų kilimas. Nafta vėl brangsta po to, kai kainos sumažėjo po JAV rinkimų, nes išaugo viltys, jog karas su Iranu bus nutrauktas.

„Brent“ naftos kaina ūgtelėjo 0,7 proc. iki 99,02 JAV dolerio už barelį, o „West Texas Intermediate“ nafta pabrango 0,5 proc. iki 90,96 JAV dolerio už barelį.

indeliai.lt

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