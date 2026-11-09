„Nvidia“ vadovas prisipažino apie romaną: mylimoji įtariama dirbusi Kinijos žvalgybai

Spalio pabaigoje „The New York Times“ pranešė, kad JAV žvalgybos pareigūnai padarė išvadą, jog ši moteris – su Singapūre įsikūrusia duomenų centrų bendrove „Megaspeed“ susijusi Kinijos vadovė – perdavinėjo informaciją Pekinui. Leidinio teigimu, vadovė Alice Huan, dar žinoma kaip Huang Le ir nesusijusi giminystės ryšiais su Taivane gimusiu 63 metų J. Huangu, užmezgė artimus santykius su „Nvidia“ vadovu.
Buvo neištikimas savo žmonai
Sekmadienį išplatintame pranešime bendrovės darbuotojams „Nvidia“ vadovas pripažino turėjęs romaną ir atsiprašė savo šeimos bei įmonės personalo.
„Buvau neištikimas savo žmonai, – teigė jis. – Mano veiksmai įskaudino ją ir mūsų vaikus. Nėra jokio pasiteisinimo tam, ką padariau. Labai apgailestauju.“
Neformalus D. Trumpo patarėjas
J. Huangas yra reikšminga figūra dirbtinio intelekto (DI) srityje ir artimas neformalus prezidento Donaldo Trumpo patarėjas. Jis ne kartą pasisakė prieš šio DI sektoriaus reguliavimą, kad Kinija neįgytų pranašumo DI lenktynėse.
Anot „The New York Times“, Alice Huang santykiai su „Nvidia“ vadovu galėjo padėti jai suprasti D. Trumpo požiūrį į DI klausimus. DI tema veikiausiai bus aptariama per planuojamas D. Trumpo derybas su prezidentu Xi Jinpingu vėliau šį mėnesį vyksiančiame viršūnių susitikime Kinijoje.
„Nvidia“ pranešime nurodė, kad nepriklausomą tyrimą pradėjo „atsižvelgdama į pastarojo meto pranešimus, jog įkūrėjas ir generalinis direktorius Jensenas Huangas tapo užsienio žvalgybos taikiniu“.
„Nors valdyba neturi pagrindo manyti, kad nukentėjo nacionalinis saugumas ar „Nvidia“ paslaptys, valdybos tyrime bus išnagrinėta visa prieinama informacija“, – priduriama pareiškime.
Sekmadienį paklaustas apie „Nvidia“ generalinį direktorių, D. Trumpas žurnalistams sakė: „Aš tik žinau, kad jis yra puikus žmogus, bet niekada nežinai, kas vyksta. Esu tikras... Tikiuosi, viskas gerai. Jis atliko tokį neįtikėtiną darbą.“
Kinijos vyriausybė atmetė „The New York Times“ pranešimą kaip „nepagrįstas spekuliacijas“.
Trumpas žinojo, bet veiksmų nesiėmė
Skelbiama, kad apie žvalgybos išvadas dėl J. Huango santykių su verslininke D. Trumpas buvo informuotas maždaug prieš metus, tačiau nusprendė nesiimti jokių veiksmų, rašė leidinys. Sekmadienį D. Trumpas pareiškė nesigailintis, kad nesiėmė veiksmų gavęs šią žvalgybos informaciją: „Ne, nemanau. Manau... žinote, jis yra garbingas žmogus. Manau, kad jis tikriausiai turi tam pasiteisinimą. Reikia jį išklausyti.“
Investicinio banko „Yorkville Ives“ technologijų analitikas Danas Ivesas mano, kad žinia apie tyrimą J. Huango atžvilgiu yra skaudi dėmė reputacijai. Jis prognozuoja, kad tai mažiausiai paskatins kelis Kongreso tyrimus ir „dėl daugybės priežasčių lems neaiškumą dėl akcijų vertės“.
Pasaulinė lustų, naudojamų DI modeliams treniruoti ir paleisti, gamybos lyderė „Nvidia“ yra viena vertingiausių bendrovių pasaulyje.