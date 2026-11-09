Argentinoje viešintis Leonas XIV sukritikavo prezidento Milei taupymo politiką

„Ekonomika turi tarnauti žmonėms, o ne žmonės ekonomikai“, – sakė jis netrukus po atvykimo į Argentiną, antrąją savo kelionės po Lotynų Ameriką šalį.
Leonas atkreipė dėmesį į sunkią padėtį žmonių, kurie, „nors ir sunkiai dirba, vis tiek vargiai išgali patenkinti savo šeimų poreikius“.
Popiežius gynė skurstančiuosius ir pensininkus, ragino „ypatingą dėmesį skirti sergantiems, priklausomiems nuo kitų ir negalią turintiems žmonėms“. Tai buvo netiesioginė užuomina į prieštaringai vertinamą vyriausybės sprendimą mažinti paramą neįgaliesiems.
Jis priminė J. Milei, garsėjančiam įžeidžiais ir necenzūriniais pasisakymais, kad demokratijai stiprinti būtinas noras išklausyti ir atsakingai rinktis žodžius.
Savo ruožtu J. Milei pareiškė, kad jo vyriausybė siekia, jog „būsimos argentiniečių kartos neturėtų kentėti dėl naudos, kurią gauna dabartinė karta“.
Ragino vienytis
Tai pirmasis per beveik keturis dešimtmečius popiežiaus vizitas Argentinoje. Leonas sulaukė raginimų padėti įveikti didžiulį šalies visuomenės susiskaldymą po trejų J. Milei vykdomos taupymo politikos metų.
Leonas į Buenos Aires atvyko iš Urugvajaus, ten pradėjęs savo pirmąją kaip popiežiaus kelionę po Lotynų Ameriką – katalikiškiausią pasaulio žemyną, kuriame vis labiau stiprėja pasaulietinės nuostatos.
Argentina yra velionio popiežiaus Pranciškaus gimtinė.
J. Milei anksčiau yra įžeidinėjęs Pranciškų dėl jo mokymo, ginančio skurstančiuosius. Leonas sakė einantis Pranciškaus pėdomis.
Argentiniečiai tikisi, kad 1,4 mlrd. pasaulio katalikų vadovas padės suvienyti šalį. Jos visuomenė smarkiai susiskaldžiusi į J. Milei šalininkus ir priešininkus.
„Kaip mus suvienija pasaulio futbolo čempionatas, taip, tikėkimės, suvienys ir popiežius“, – sakė 68 metų buvusi mokytoja Liliana Deblauwe. Ji kartu su šimtais žmonių laukė popiežiaus prie paminklo išsivadavimo kovų didvyriui José de San Martínui.
Dar šimtai žmonių susirinko prie prezidento rūmų, kur J. Milei priėmė popiežių.
Praėjus vos trims savaitėms po plaučių vėžio operacijos, popiežius Leonas leidosi į intensyvią 12 dienų kelionę po žemyną, kuriame beveik du dešimtmečius tarnavo kaip misionierius.
Urugvajuje jis pasmerkė su narkotikais susijusį smurtą ir paragino panaikinti vaikų skurdą.
Buenos Airėse jis pabrėžė valstybės pareigūnų asmeninio sąžiningumo svarbą ir pareiškė, kad korupcija pakerta piliečių pasitikėjimą institucijomis.
Vizitu Argentinoje siekiama sustiprinti silpstantį tikėjimą šalyje, kurios gyventojai nusivylė, kad Pranciškus per savo pontifikatą taip ir neapsilankė gimtinėje.
Šis vizitas taip pat parodys, kokio palaikymo šalyje sulaukia Katalikų bažnyčia.
Neseniai Buenos Airių universiteto atlikta apklausa parodė, kad katalikais save laiko apie 57,7 proc. gyventojų. Praėjusio amžiaus septintąjį dešimtmetį tokių buvo maždaug 90 procentų.
Leonas aplankys neįgaliųjų globos namus ir kalėjimą bei aukos trejas mišias po atviru dangumi.
Bažnyčios teigimu, įvairiuose renginiuose tikimasi sulaukti iš viso septynių milijonų tikinčiųjų.
Pranciškų vadino idiotu
J. Milei atėjo į valdžią žadėdamas atgaivinti sunkumų kamuojamą Argentinos ekonomiką ir pažaboti sparčią infliaciją mažindamas valstybės socialines išlaidas, ypač valstybinėms ligoninėms, universitetams ir pensininkams.
Nuo jo atėjimo į valdžią skurdo lygis smarkiai svyravo ir rugsėjį padidėjo iki 32,3 procento.
Artimas JAV prezidento Donaldo Trumpo sąjungininkas J. Milei, pasižymintis panašiu konfrontaciniu bendravimo stiliumi, palaikė įtemptus santykius su Pranciškumi.
Per rinkimų kampaniją valstybės išlaidų mažinimo šalininkas ekonomistas savo tautietį, pasisakiusį už socialinį teisingumą, išvadino idiotu.
Tačiau tapęs prezidentu jis sušvelnino toną Pranciškaus atžvilgiu, nors ir toliau įžeidinėja žiniasklaidą bei opoziciją.
Kol kas J. Milei santykiai su Leonu yra draugiški, tačiau Argentinos Katalikų bažnyčia griežtai kritikuoja prezidentą už tai, kad svarbiausias socialines paslaugas jis vertina vien kaip biudžeto išlaidų problemą.
J. Milei taip pat kritikuojamas dėl kai kurių demokratinių laisvių, įskaitant teisę protestuoti, ribojimo. Tačiau jis išlaiko ištikimų šalininkų būrį, nes jam pavyko smarkiai sumažinti infliaciją.
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