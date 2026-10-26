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Dėl popiežiaus Leono XIV sveikatos – naujausia žinia

2026-10-26 20:57 / šaltinis: BNS
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2026-10-26 20:57
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Popiežiaus Leono XIV kelionė į Lotynų Ameriką kitą mėnesį vyks kaip numatyta, pirmadienį pranešė Vatikanas, patvirtinęs vizitą praėjus beveik dviem savaitėms po operacijos, kurios metu iš pontifiko plaučių buvo pašalintas vėžinis auglys.

Popiežius Leonas XIV EPA
GALERIJA (4)

Popiežiaus Leono XIV kelionė į Lotynų Ameriką kitą mėnesį vyks kaip numatyta, pirmadienį pranešė Vatikanas, patvirtinęs vizitą praėjus beveik dviem savaitėms po operacijos, kurios metu iš pontifiko plaučių buvo pašalintas vėžinis auglys.

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Popiežių operavę medikai patvirtino, kad sveikimas po operacijos ir toliau vyksta sklandžiai. Atsižvelgiant į gerą sveikatos būklę bei atliktų instrumentinių ir laboratorinių tyrimų rezultatus, nėra jokių medicininių kontraindikacijų, kurios trukdytų vykti į numatytą apaštališkąją kelionę į Lotynų Ameriką, teigiama Vatikano paskelbtame pranešime.

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FOTOGALERIJA. Popiežius Leonas XIV (nuotr. Elta/EPA)

Vatikanas patvirtino popiežiaus Leono XIV lapkričio kelionę į Lotynų Ameriką

„Šventojo Sosto spaudos salė patvirtina, kad popiežiaus Leono XIV apaštališkoji kelionė į Urugvajų, Argentiną ir Peru, numatyta 2026 metų lapkričio 6–17 dienomis, vyks pagal anksčiau paskelbtą programą“, – rašoma pranešime.

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Pasak Vatikano, pontifikas su dideliu džiaugsmu ir užsidegimu laukia šios kelionės. Ji suteiks jam progą sustiprinti bendrystės ryšius su vietinėmis Bažnyčiomis, padrąsinti tikinčiuosius vykdyti savo misiją ir nešti tikėjimo, vilties bei taikos žinią Urugvajaus, Argentinos ir Peru tautoms.

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Tai bus proga pažinti šių tautų tikėjimą ir drauge dalytis viltimi bei taika, kurią Kristus dovanoja mūsų pasauliui, rašoma pranešime.

„Džiaugiuosi galėdamas sugrįžti į žemyną, kuriame prabėgo tiek daug mano gyvenimo akimirkų, – pareiškė pranešime cituojamas Leonas XIV. – Tegul ši kelionė tampa proga atverti vieni kitiems širdis, sustiprinti mūsų, kaip brolių ir seserų, bendrystę ir atnaujinti pasiryžimą su džiaugsmu skelbti Evangeliją!“

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Pontifiko gydytojai praėjusią savaitę pareiškė, kad popiežiui Leonui XIV po ankstesnę savaitę atliktos operacijos, kurios metu iš plaučių buvo pašalintas vėžinis auglys, tolesnio gydymo neprireiks.

Per operaciją 71 metų Leonui XIV buvo pašalinta dalis vieno plaučio, ir tai buvo pirmas rimtas sveikatos sutrikimas per jo 17 mėnesių trunkantį pontifikatą. Operacijos metu patvirtinta, kad jam diagnozuota adenokarcinoma, dažniausia plaučių vėžio forma.

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Praėjus keturioms dienoms po operacijos, pontifikas buvo išrašytas iš Romos Gemelli (Džemelio) ligoninės ir pareiškė pamažu grįšiantis prie įprastos veiklos.

Apie tai, kad operacijos metu bus pašalintas mazgelis, popiežius pats paskelbė per tradicinį sekmadienio palaiminimą spalio 11 dieną. Tiesiogiai per televiziją transliuotas neįprastai atviras pareiškimas sulaužė nusistovėjusią tradiciją slėpti informaciją apie popiežiaus sveikatą.

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